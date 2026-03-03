Lệch pha giữa thi công và đền bù, đẩy nhà dân ở Đồng Nai sát miệng “vực sâu”

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư), do thiếu đồng bộ giữa tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng nên xảy ra tình trạng nhà dân cao hơn mặt đường.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đang được thực hiện

Cụ thể, các hộ dân bị ảnh hưởng vốn nằm trong diện giải tỏa để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753. Tuy nhiên, do quá trình chỉnh sửa biểu mẫu hồ sơ địa chính và cập nhật biến động đất đai chưa hoàn tất, việc áp giá đền bù và bàn giao mặt bằng bị chậm.

Trong khi đó, đơn vị thi công vẫn tiến hành hạ cốt nền theo thiết kế, dẫn đến việc nhà dân chưa kịp di dời đã rơi vào tình cảnh chênh vênh bên miệng vực sâu.

Về giải pháp, Ban Quản lí dự án cho biết đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất hồ sơ. Ngay sau khi các biểu mẫu được phê duyệt, hồ sơ sẽ được bàn giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và chính quyền địa phương để thực hiện chi trả tiền bồi thường từ nguồn vốn dự phòng của dự án, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và bàn giao mặt bằng sạch.

Do việc giải phóng mặt bằng chưa xong nên đã xảy ra tình trạng trên

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin, những ngày qua, 8 hộ dân tại xã Tân Lợi đang sống trong tình trạng bất an khi công trình hạ cốt nền đường ĐT.753 tạo ra những vách đất dựng đứng ngay sát hiên nhà.

Theo phản ánh, sau khi đơn vị thi công đào đắp, mặt đường mới thấp hơn nền nhà dân từ 6m đến 8m, biến những căn nhà vốn ở mặt tiền thành những "ốc đảo" chênh vênh bên miệng vực sâu. Do dốc cao, người dân muốn lên nhà phải bắc thang leo lên, trải lưới thép B40 để tăng độ bám khi đi lại.

Tình trạng này không chỉ gây chia cắt giao thông, triệt tiêu lối đi mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa bão và nguy cơ sạt lở đất.

Do nhà dân cao hơn mặt đường nên người dân đào đường lên và dùng lưới B40 để tạo độ nhám dễ di chuyển

Trước phản ánh từ người dân và báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lí dự án và chính quyền địa phương vào cuộc xử lý khẩn cấp.

Các đơn vị có nhiệm vụ xác minh thực tế nội dung phản ánh; rà soát hồ sơ thiết kế, thi công để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng cao độ chênh lệch bất thường. Tham mưu giải pháp xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo an toàn công trình và lối đi cho người dân theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các đơn vị phải có báo cáo cụ thể về phương án xử lý trước ngày 7/3/2026, không để tình trạng mất an toàn kéo dài.

Nhiều hộ dân bắc thang leo lên nhà.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 được UBND tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt vào cuối năm 2023. Tuyến đường có chiều dài 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước, của tỉnh Bình Phước cũ, tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng.

Đây là tuyến có điểm đầu tại ngã tư Sóc Miên (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), điểm cuối giao với đường Đồng Phú - Bình Dương.