Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Long Hải làm Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Sáng 4-9, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì Hội nghị.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Long Hải. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định và tặng hoa tân Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Nguyễn Long Hải nhận trọng trách mới; đề nghị tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đoàn kết, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Long Hải được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương vào thời điểm Đại hội đại biểu các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất đang đến rất gần với khối lượng công việc rất nhiều, rất khẩn trương.

Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cán bộ trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, các ban, đơn vị trong cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đồng hành chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng và cảm ơn ông Lê Hoài Trung vì những đóng góp rất tích cực, quan trọng cho Đảng bộ trong thời gian qua. Đảng bộ mong muốn và đề nghị ông Lê Hoài Trung trên cương vị công tác mới tiếp tục dành những tình cảm, sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa và chúc mừng Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải. Ảnh: NHÂN DÂN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ niềm vinh dự trở về công tác trong bối cảnh mới, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách mới.

Nhấn mạnh Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương là một trong bốn Đảng bộ được thành lập mới ở Trung ương, có vị trí, chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng, ông Nguyễn Long Hải xin hứa sẽ ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong; tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, nhất là về công tác xây dựng Đảng.

Đặc biệt là việc nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến tổ chức và hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương để vận dụng vào công tác.

Ông sẽ cùng các Phó Bí thư, các cán bộ trong cơ quan chuyên trách tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, với Bí thư Đảng uỷ triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy. Phấn đấu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trở thành những hình mẫu về công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.