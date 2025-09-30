Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ngày 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 71 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 18 đồng chí.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái

Bà Nguyễn Thị Hương làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Việt Oanh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Vương Quốc Tuấn (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng) làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã ra mắt. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã ra mắt đại hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái (sinh năm 1969, quê tỉnh Hưng Yên), trình độ cử nhân Quân sự. Ông Thái từng công tác tại Lữ đoàn 543, Quân khu 2 .

Từ tháng 6/2018 - 10/2018, ông Thái làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2. Từ tháng 11/2018 - 8/2019, ông Thái làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Từ tháng 9/2019 - 3/2025, ông Thái làm Tư lệnh Quân khu 1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương (1/2021); Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 1.

Từ 4/2025 – 9/2025, ông Thái làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương.