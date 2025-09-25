Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh chủ chốt của tỉnh Lạng Sơn.

Theo kết quả bầu cử công bố tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII gồm 52 đồng chí.

Ban Chấp hành sau đó tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020- 2025 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Văn Nghiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVIII. Ảnh: Duy Chiến.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa mới gồm: Bà Đoàn Thị Hậu (tái cử), ông Nguyễn Cảnh Toàn (tái cử), bà Đoàn Thu Hà.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn gồm 11 đồng chí. Ông Vũ Hoàng Quý, Bí thư Huyện ủy Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm chia sẻ, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nguyện luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy dân chủ, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ; nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững, cuộc sống nhân dân ngày càng no ấm, tươi đẹp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt đại hội. Ảnh: Duy Chiến.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Khối đại đoàn kết toàn dân được bồi đắp vững chắc, góp phần tạo đồng thuận xã hội rộng rãi. Cấp ủy, chính quyền các cấp thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, nhạy bén trong nắm bắt, phân tích, đánh giá tình hình; kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Địa phương đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, từng bước tinh giản đầu mối bên trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời triển khai kịp thời, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các xã, phường thành lập mới kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, vận hành đồng bộ, thông suốt…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội đề ra Nghị quyết với những chỉ tiêu và định hướng chủ yếu, thiết thực, cùng các giải pháp cụ thể mang tính khả thi và hiệu quả, sẽ là tiền đề cho Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của quê hương cách mạng cùng với những thành tựu to lớn mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn.