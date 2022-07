Thực hư thông tin rao bán dữ liệu của 30 triệu hồ sơ người dùng từ website về giáo dục

Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD-ĐT ngày 13-7, đã có thông tin trả lời về nghi vấn rao bán dữ liệu liên quan đến giáo viên và học sinh ở Việt Nam.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), ngày 8-7, trên một diễn đàn trực tuyến, có thông tin rao bán dữ liệu của 30 triệu hồ sơ người dùng, được thu thập từ website về giáo dục, kèm theo mẫu dữ liệu là thông tin của một số giáo viên và học sinh ở Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin về nghi vấn trên, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, rà soát. Kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu từ các mẫu dữ liệu (do người rao bán chia sẻ) thông qua dung lượng dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, trường dữ liệu, độ chính xác dữ liệu và logic sắp xếp dữ liệu cho thấy, nguồn dữ liệu này khác với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục do Bộ GD-ĐT quản lý.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã, đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an để tiếp tục xác minh, đồng thời tiếp tục rà quét, kiểm tra các hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin.

Bộ GD-ĐT lưu ý các doanh nghiệp, các tổ chức cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành giáo dục như: hệ thống học trực tuyến, hệ thống thi trực tuyến, hệ thống quản lý trực tuyến chủ động rà quét, kiểm tra và khắc phục các lỗ hổng về bảo mật (nếu có) để đảm bảo an toàn cho các hệ thống dịch vụ. Trong trường hợp phát hiện nghi vấn không đảm bảo an toàn thông tin, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức liên hệ với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an, Bộ GD-ĐT (qua Cục Công nghệ thông tin) để phối hợp giải quyết.

