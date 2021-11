Người tấn công báo điện tử VOV từng là hacker nổi tiếng

Thứ Hai, ngày 29/11/2021 08:08 AM (GMT+7)

Người tấn công báo điện tử VOV vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ là một hacker nổi tiếng, từng điều hành diễn đàn hacker lớn nhất Việt Nam.

Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam) vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến vụ việc tấn công báo điện tử VOV mà Pháp Luật TP.HCM đã thông tin.

Quá khứ lẫy lừng của super hacker

Trước khi bị bắt, ít ai biết Mẫn từng là một hacker nổi tiếng, điều hành diễn đàn hacker lớn nhất Việt Nam, bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Bộ Công an) đánh sập vào năm 2014. Sau khi bị bắt và năm 2016, TAND TP.HCM phạt Mẫn mức án bằng với thời hạn tạm giam, được trả tự do tại tòa, Mẫn về quê sinh sống như một người bình thường, được hàng xóm biết đến là một thanh niên giỏi...

Khoảng 10 năm trước, Mẫn là người thành lập và đứng đầu điều hành diễn đàn có tên vietexpert.info, thuê máy chủ ở Mỹ. Khi mạng lưới của vietexpert.info “phủ sóng” trên phạm vi toàn quốc, Mẫn với vai trò điều hành đã tạo điều kiện cho hàng chục người khác quản trị mạng ở nhiều địa phương khác nhau. Thời điểm còn hoạt động, vietexpert.info được xem là một trong những diễn đàn lớn nhất của các hacker tại Việt Nam.

Huỳnh Phước Mẫn (ảnh nhỏ, bị bắt vào năm 2014) và căn nhà Mẫn đang sinh sống. Ảnh: THANH NHẬT

Trang vietexpert.info được ghi nhận bắt đầu hoạt động từ năm 2011, có hàng triệu bài viết hướng dẫn cách trao đổi thông tin, tấn công trang web và các thủ đoạn phạm tội khác. Diễn đàn do Mẫn điều hành hoạt động khép kín, chỉ những thành viên có uy tín, được kiểm tra nghiêm ngặt về thông tin cá nhân cũng như quá trình hoạt động mới được phép giới thiệu thành viên mới.

Để tham gia diễn đàn, thành viên mới gia nhập phải nộp khoản phí 100 USD. Khi được chấp thuận, thành viên mới được cấp mã bí mật, chỉ được gửi, xem và bình luận các bài viết, không được tham gia các trang mục riêng. Trải qua thời gian thử thách, thành viên mới phải nộp thêm 50 USD mới có quyền tham gia mục riêng.

Lúc này, thành viên mới có thể trao đổi, mua bán thông tin thẻ tín dụng, được huấn luyện cách tấn công trang web để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, cách sử dụng thông tin thẻ tín dụng đánh cắp được hoặc bán qua trung gian tại nước ngoài rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Thời điểm chưa bị bắt, Mẫn nhờ bạn gái đứng tên mở tài khoản tại Ngân hàng Đông Á, tài khoản số dư thường trên 2 tỉ đồng để cả hai cùng giao dịch mua bán, kinh doanh thông tin thẻ tín dụng ngay trên diễn đàn. Ngoài ra, Mẫn còn mở một tài khoản khác cũng tại Ngân hàng Đông Á mang tên bạn gái cũ để phục vụ việc mua bán, giao nhận tiền riêng.

Tháng 1-2014, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt giữ Mẫn cùng nhiều người khác tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Diễn đàn vietexpert.info do Mẫn cầm đầu cũng bị đánh sập từ đó...

Dưới vỏ ngoan lành, giỏi giang…

Chúng tôi tìm về thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, nơi Mẫn sinh sống trước khi bị bắt, gặp người dân nơi đây, họ cho biết: Mẫn là con trai duy nhất trong gia đình, có cha là cựu cán bộ xã, mẹ làm việc ở tiệm photocopy. Mẫn chưa lập gia đình, sinh sống cùng cha mẹ ở căn nhà hai tầng bên dòng sông Tiên.

Bà NTS (ngụ khối Phước Bình, thị trấn Tiên Kỳ), hàng xóm, kể: Từ nhỏ, Mẫn là học sinh bình thường. Học xong lớp 12, Mẫn vào một trường ĐH tại TP Đà Nẵng. Cũng từ đây Mẫn bắt đầu làm ra tiền nhưng không ai biết làm gì. “Vài năm sau (năm 2014 - PV), Mẫn bất ngờ bị bắt. Tivi, báo đài đưa tin, người dân ở đây mới biết Mẫn là hacker” - bà S nói.

Khi về quê, Mẫn sinh sống cùng cha mẹ. Hằng ngày, Mẫn sống hòa đồng với bà con xóm làng, không có gì đặc biệt. Hàng xóm chỉ biết Mẫn là một thanh niên giỏi giang, làm ra tiền, thường đăng ảnh lên Facebook đi du lịch khắp nơi.

“Nghe họ nói Mẫn giỏi về máy tính, làm bảo mật cho mấy ngân hàng ở Sài Gòn, thu nhập tháng vài trăm triệu đồng. Tưởng Mẫn sau lần phạm tội năm xưa đã chí thú làm ăn nên ai cũng mừng nhưng mới đây, Mẫn lại bị bắt, tôi cũng không biết vì sao, bắt vì tội gì?” - bà S chia sẻ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Bộ Công an) bắt Huỳnh Phước Mẫn do có liên quan đến vụ việc tấn công báo điện tử VOV.

Theo cơ quan điều tra, ngày 15-6, Mẫn đã thực hiện hành vi tấn công DDoS vào website vov.vn. Toàn bộ hành vi do Mẫn thực hiện tại nhà (ở huyện Tiên Phước), đến thời điểm này chưa rõ động cơ, mục đích của việc tấn công báo điện tử VOV. Hiện Mẫn đang bị Công an tỉnh Quảng Nam tạm giam, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Nhiều người tấn công báo điện tử VOV bị bắt, bị phạt Trước đó, báo điện tử VOV (thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam) đăng tải hai bài viết phản ánh việc bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ Khu du lịch Đại Nam) có hành vi phát trực tiếp với những ngôn từ thiếu chuẩn mực, phản cảm và xúc phạm nhiều cá nhân trên không gian mạng. Sau khi các bài viết được đăng tải, báo điện tử VOV bị một số người có hành vi kích động, tạo tài khoản ảo để tấn công và hậu quả là ngày 13-6, báo bị tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) làm tràn băng thông khiến việc truy cập vào báo bị gián đoạn. Về vụ tấn công này, đến nay công an đã khởi tố Mẫn và Vương Quốc Thịnh (23 tuổi, ngụ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định) để điều tra tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã xử phạt PT (16 tuổi, ngụ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) về hành vi cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin.

