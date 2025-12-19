Thủ tướng: Nhiều dự án khởi công mang tầm nhìn vượt thời đại

Sáng 19/12, phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại sự kiện ngày 19/12/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", kêu gọi mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài, quyết tâm bảo vệ nền độc lập non trẻ của đất nước.

Theo người đứng đầu Chính phủ, tinh thần "toàn quốc kháng chiến" năm xưa đã trở thành ngọn đuốc soi đường để cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13. Trong đó, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở ra không gian phát triển mới và tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, thách thức nhiều hơn thời cơ, Thủ tướng cho biết việc đầu tư phát triển hạ tầng được triển khai với phương châm "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ". Chính phủ đã tập trung ưu tiên nguồn lực, đổi mới tư duy đầu tư theo hướng không dàn trải; rà soát, điều chỉnh nhiều dự án để dồn vốn cho các công trình trọng điểm, quan trọng; tháo gỡ rào cản, vướng mắc về thể chế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Các Ban Chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm quốc gia được thành lập và đã tổ chức 22 phiên họp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước có bước phát triển đột phá từ đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển đến hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và an sinh xã hội... được đầu tư và hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục, tiến độ thần tốc trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành công trình. Ảnh: Giang Huy

Theo ông, 234 công trình hôm nay có 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 378.000 tỷ đồng; 148 công trình được khởi công với tổng vốn đầu tư trên 3 triệu tỷ đồng. Đây là sự kiện với ba "điểm nhất", gồm: tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay với hơn 3,4 triệu tỷ đồng; nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất, gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%; và dự án có quy mô vốn lớn nhất là Khu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành thời gian qua và tại buổi lễ hôm nay đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ" của con người và dân tộc Việt Nam.

Việc khởi công lần này là đặt những viên gạch đầu tiên cho các công trình của tương lai với tầm nhìn "vượt thời đại" như siêu dự án sân bay Gia Bình; các công trình "vươn ra biển lớn" như cảng Hòn Khoai; các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao Olympic; nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, các dự án phục vụ APEC năm 2027 tại Phú Quốc...

Thủ tướng nhấn mạnh đây là những tiền đề, nền tảng quan trọng để hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các dự án được khởi công, khánh thành cũng cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của người dân và doanh nghiệp, qua đó khẳng định chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường với tinh thần thi công "3 ca, 4 kíp", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm". Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn người dân đã sẵn sàng nhường đất, dời nhà, tái định cư, chấp nhận thiệt thòi trước mắt để xây dựng kết cấu hạ tầng cho tương lai đất nước và chính đời sống của người dân.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao quyết tâm, hiệu quả tổ chức thực hiện trong đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị hiệu quả; bảo đảm nguồn lực, vật liệu, tiến độ và chất lượng công trình; giải phóng mặt bằng, tái định cư gắn với ổn định đời sống người dân, nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ; sử dụng vốn hiệu quả, không để đội vốn, tham nhũng, thất thoát, lãng phí; đầu tư đến đâu phải mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân đến đó.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Giang Huy

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 14.

Theo Bộ trưởng, đến nay cả nước đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc và 325 km đường dẫn, nút giao, đạt tổng 3.513 km, vượt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ giao. Ngoài ra, 1.586 km quốc lộ và 1.701 km đường bộ ven biển đã hoàn thành. Tính chung giai đoạn 2021-2025, cả nước đã đưa vào khai thác 2.025 km đường cao tốc, gần gấp đôi tổng chiều dài cao tốc được xây dựng trong 20 năm trước nhiệm kỳ.

Bộ trưởng cho biết trong năm 2025, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng; trong đó vốn tư nhân chiếm 74,6%, vốn nhà nước chiếm 25,4%. Riêng đợt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án lần này có tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, vốn tư nhân đạt 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giao thông, đô thị, công nghiệp đến y tế, giáo dục và nhà ở xã hội.

Theo Bộ trưởng Xây dựng, kết quả này cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân trong đầu tư phát triển hạ tầng, đồng thời khẳng định hiệu quả của chủ trương lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước.