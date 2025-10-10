Thủ tướng thị sát vùng ngập lụt ven sông ở Hà Nội

Cùng đi với Thủ tướng có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng.

Đến kiểm tra xã Trung Giã, Đa Phúc, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ để có phương án ứng phó phù hợp. Các cơ quan phải tính đến phương án xấu nhất để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn. Việc ứng phó, chuẩn bị trên tinh thần bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng chỉ rõ "tuyệt đối không chủ quan, lơ là", chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, xe cộ, lực lượng, đặc biệt là Quân đội điều động hai sư đoàn đóng quân tại khu vực, chuẩn bị nơi ở cho người dân và nhu yếu phẩm cần thiết để sơ tán dân khi cần thiết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, TP Hà Nội tối 9/10. Ảnh: Nhật Bắc

Tại hiện trường, Thủ tướng gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu báo cáo tình hình lũ các sông. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý theo dõi sát mực nước sông để điều tiết hồ đập linh hoạt, tránh gây vỡ đê ở hạ lưu, trong đó có việc xem xét đóng, mở vào thời điểm phù hợp các cửa xả hồ thủy điện ở thượng lưu.

Động viên các lực lượng đang hộ đê, Thủ tướng đề nghị phân công nhiệm vụ hợp lý, có cách làm khoa học, hiệu quả. "Kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố dù là nhỏ nhất ngay khi mới xảy ra", Thủ tướng nói.

Chia sẻ khó khăn, thiệt hại của người dân, Thủ tướng mong mọi người luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Khi lũ về, người dân cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng, ưu tiên cứu trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị TP Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ cho các tuyến đê vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử.

Thủ tướng động viên lực lượng hộ đê ở ngoại thành Hà Nội, tối 9/10. Ảnh: Nhật Bắc

Hơn một ngày nay, nước lũ lên nhanh gây ngập một số khu vực ở xã Trung Giã, Đa Phúc. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cùng quân đội, công an và lực lượng xung kích tổ chức vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến vị trí an toàn; tập trung lực lượng hộ đê, ngăn nước lũ tràn qua.

Đến nay, mặt đê quai, đê chính, đê cấp bốn ở các thôn An Lạc, Phong Mỹ, xã Trung Giã, đã được bồi đắp lên khoảng một mét, ngăn không cho nước tràn vào khu vực dân cư bên trong đê.

Chiều 9/10, nền của một số đoạn tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đi qua xã Trung Giã đã bị xói lở và cuốn trôi, khiến đường ray bị võng, tuyến đường sắt tê liệt.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, ngày 9/10 nước sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên, gây ngập vùng trũng, bãi giữa và ven sông. Thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, một số nơi lâu hơn. Lũ còn uy hiếp các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại các xã ven sông, như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.