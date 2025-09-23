Thủ tướng: Phải trả lời vì sao giá nhà chung cư cao mãi?

Chiều 22-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), chủ trì hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phiên họp thứ nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ rất quyết liệt về phát triển nhà ở xã hội, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, bảo đảm cho người dân "an cư lạc nghiệp".

Theo đó, phải tạo nguồn cung, cơ cấu lại sản phẩm bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội, giá phù hợp cho người thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, thị trường bất động sản nói chung và phát triển nhà ở xã hội nói riêng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập, so với yêu cầu thì còn rất nhiều việc phải làm và cần thẳng thắn kiểm điểm để tháo gỡ vướng mắc. Phải trả lời được câu hỏi "tại sao giá nhà chung cư lại cao và cao mãi; làm rõ có hay không sự thao túng thị trường bất động sản để chấn chỉnh việc găm hàng, đội giá, thổi giá, làm méo mó thị trường".

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết tính đến tháng 9-2025, thị trường căn hộ tại Hà Nội và TP HCM ghi nhận mức giá bán bình quân đạt 70 - 80 triệu đồng/m², tăng 5,6% so với đầu năm; một số dự án hạng sang có giá vượt 150 triệu đồng/m². Giá đất nền tại Hà Nội phổ biến trong khoảng 60 - 100 triệu đồng/m², tại TP HCM dao động 60 - 120 triệu đồng/m², trong khi một số khu vực ven đô và vùng phụ cận có giá chào bán lên tới 200 triệu đồng/m². Giá nhà ở xã hội mới chủ yếu trong khoảng 15 - 25 triệu đồng/m², có biến động nhẹ. Theo các chuyên gia, giá bất động sản tại Việt Nam đang ở mức cao, đặc biệt là tại Hà Nội và TP HCM, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn hộ gia đình. Trong khi đó, phân khúc nhà ở xã hội dù giá mềm hơn nhưng nguồn cung còn hạn chế, chưa đủ cân đối với nhu cầu thực tế.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng nhiều lĩnh vực liên quan đất đai, đấu thầu, đấu giá... còn gây khó khăn cho các dự án; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn vướng mắc, xác định giá đất nhiều khi thiếu chính xác, dẫn đến chậm trễ và chi phí đội lên cao. Nếu không có những giải pháp đồng bộ thì thị trường bất động sản sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng mất cân đối: giá nhà ngày càng cao, nguồn cung hạn chế, còn nhu cầu thực sự của người dân lại chưa được đáp ứng đúng mức.