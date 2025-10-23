Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng về nhà máy điện hạt nhân

Nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng rất mạnh

Chiều 22/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cung ứng đủ điện ổn định là yêu cầu cấp thiết cho phát triển. Thực tiễn cho thấy, GDP tăng trưởng 1 điểm phần trăm, thì điện năng tiêu thụ tăng trưởng gấp 1,5-2 lần.

Hiện công suất tiêu thụ điện bình quân cả nước là 54.500 MW, mức tăng trưởng mỗi năm khoảng 6.500 đến 8.200 MW.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Cùng với chủ trương thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghệ cao, sản xuất chip, chuyển đổi số, xây dựng, phát triển các trung tâm dữ liệu, chuyển đổi xanh, tăng cường sử dụng xe điện và xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt nội đô, Thủ tướng cho biết, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng rất mạnh.

Trong khi đó, nguồn điện hạt nhân được đánh giá là nguồn điện ổn định, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và đáp ứng yêu cầu chuyển dịch năng lượng theo hướng sạch, thân thiện với môi trường, phát thải thấp.

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 1, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 2; UBND tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) thực hiện dự án thành phần di dân tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án. Các dự án điện hạt nhân đã được bổ sung vào Quy hoạch điện VIII.

EVN khẩn trương lập dự án tiền khả thi

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào phải dứt điểm việc đấy, làm việc nào ra việc đấy, phân công phải "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; phát huy tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa tập trung giải phóng mặt bằng và di dân. Ảnh: VGP

Các bộ, ngành, đơn vị có liên quan thúc đẩy đàm phán và hoàn thành hiệp định với đối tác theo nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cắt giảm các thủ tục rườm rà, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp.

EVN khẩn trương lập dự án tiền khả thi trong tháng 10; các cơ quan hoàn thành đàm phán hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân 1 và hoàn thành các hành lang pháp lý trong tháng 11/2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với EVN và Petrovietnam xác định rõ nhu cầu về số lượng, trình độ, chuyên môn nguồn nhân lực phục vụ các nhà máy điện hạt nhân; trên cơ sở đó tổ chức đào tạo và kêu gọi, thu hút nhân lực trong và ngoài nước vào làm việc.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và di dân, trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy phải chỉ đạo sát sao với sự hỗ trợ của các bộ, ngành.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phải làm tốt việc tái định cư cho nhân dân trong vùng dự án theo nguyên tắc đảm bảo nơi ở mới ít nhất bằng hoặc hơn nơi ở cũ.