Chuyên gia phong thủy đoán vận mệnh năm Bính Ngọ

David Goh, chuyên gia phong thủy nổi tiếng người Singapore, cho hay theo tử vi, năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa) báo hiệu những thay đổi trọng đại, đột phá táo bạo và đà phát triển không ngừng.

Đối với vận mệnh của 12 con giáp trong năm Bính Ngọ, ông đưa ra đánh giá trên thang điểm 1-5 về tài lộc, sức khỏe, mối quan hệ, sự nghiệp và sự phát triển, trong đó con giáp có vận may tổng thể mạnh nhất là Sửu và Dậu với 5 điểm; con giáp có vận may tài lộc cao nhất là Sửu, Mão và Mùi; con giáp có chỉ số mối quan hệ tốt nhất là Mão, Dậu và Hợi. Sửu và Dậu cũng đặc biệt nổi bật trong sự nghiệp vào năm nay; còn Tý và Dần cần thận trọng về sức khỏe.

Đường Bích Hà, chuyên gia phong thủy người Hong Kong, cũng đánh giá năm Ngựa Lửa tượng trưng cho các bước ngoặt quan trọng.

Chuyên gia Đường Bích Hà tại một câu lạc bộ đua ngựa ở Hong Kong ngày 9/2. Ành: Fb/Đường Bích Hà

Tuổi Tý

Người tuổi Tý năm nay xung Thái Tuế, cần tránh đưa ra quyết định nóng vội. Trong công việc, họ có thể xảy ra tranh chấp và vận tài lộc ở mức trung bình. Để vượt qua một năm khó khăn, người tuổi Tý cần kiên định, thận trọng khi đi du lịch.

Theo David Goh, 2026 là năm thử thách về tính kiên nhẫn và tự chủ cho người tuổi Tý. Đây sẽ là chu kỳ mang tính chuyển đổi, chuẩn bị cho bước đột phá trong tương lai của họ.

Tuổi Sửu

Năm Bính Ngọ sẽ là một năm may mắn về tiền bạc với người tuổi Sửu. Sao Thịnh Vượng và Đế Vương mang tới nguồn thu nhập mới và khoản lợi nhuận lớn cho người tuổi Sửu. Tuy nhiên, hung tinh Thôn Hãm và Bạo Bại có thể khiến người tuổi Sửu tổn thất tài chính bất ngờ. Hãy quản lý tài sản cẩn thận, ghi chép cẩn thận tất cả các khoản chi tiêu và đầu tư.

Sự nghiệp và sức khỏe duy trì ở mức ổn định, nhưng tình yêu đích thực có thể hơi khó tìm trong năm nay, theo chuyên gia Đường Bích Hà.

Tuổi Dần

Những người sinh năm Dần bước vào chu kỳ đòi hỏi kiên nhẫn, kỷ luật và điềm tĩnh trong năm 2026. Đây là thời gian để người tuổi Dần hoàn thiện bản thân, khôi phục đà phát triển.

Chuyên gia David Goh cho rằng sức khỏe là ưu tiên hàng đầu với người tuổi Dần trong năm nay. Về tài chính, mục tiêu là bảo toàn tài sản chứ không phải gia tăng. Ông khuyên người tuổi Dần áp dụng chiến lược tài chính thận trọng, tiết kiệm đều đặn, để tạo ra mạng lưới an toàn cho tăng trưởng trong tương lai.

Dần và Ngọ nằm trong tam hợp, nên vận may tài lộc của người tuổi Dần sẽ gia tăng trong năm nay, theo Đường Bích Hà. Tuy nhiên, áp lực công việc có thể khiến người tuổi Dần căng thẳng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Hãy điều chỉnh nhịp độ làm việc để tránh kiệt sức.

Về mối quan hệ, người tuổi Dần có thể bị đồn đại, hiểu lầm hoặc phát sinh tranh chấp nhỏ. Hãy chọn cách cư xử khéo léo thay vì đối đầu. Người đã có người yêu hoặc gia đình nên củng cố lòng tin bằng sự minh bạch, kiên nhẫn, dành thời gian bên nhau.

Tuổi Mão

David Goh và Đường Bích Hà đều nhận định người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như tình duyên trong năm nay. Năm 2026, người tuổi Mão sẽ trải qua một trong những quãng thời gian may mắn nhất gần đây, với 4 cát tinh là Thiên Hỉ, Phúc Tinh, Thiên Đức, Phúc Đức soi sáng, mang lại thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân.

Tuy nhiên, người tuổi Mão cần điềm tĩnh, tránh bốc đồng hay đưa ra cam kết vội vàng. Sao Niên Sát cảnh báo về sự tự mãn và rủi ro đầu cơ. Hãy tránh chi tiêu theo cảm tính và vội vàng đầu tư vào những dự án hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng.

Tuổi Thìn

Năm Bính Ngọ mang lại cho tuổi Thìn sự phát triển tốt về sự nghiệp. Sao Bát Tọa nâng cao khả năng hoàn thành công việc xuất sắc, còn sao Thiên Giải và Giải Thần giúp người tuổi Thìn vượt qua trở ngại vào thời điểm quan trọng.

Về mặt tài chính, xu hướng chung là tích cực nhưng thận trọng. Thu nhập tăng nhưng thiếu đột phá, không có các khoản lợi nhuận bất ngờ. Về sức khỏe, người tuổi Thìn nên tránh lái xe đường dài, lịch trình hoạt động dày đặc gây mệt mỏi và nên dành thời gian nghỉ ngơi để cân bằng tâm lý.

Tuổi Tỵ

Năm 2026 là thời điểm người tuổi Tỵ nên tận dụng trí tuệ và năng lực thích nghi, những phẩm chất nổi bật của tuổi Rắn, để vượt qua bất trắc. Cơ hội sự nghiệp và học tập của người tuổi Tỵ năm nay tỏa sáng, nhưng sức khỏe và tinh thần cần quan tâm chu đáo hơn. Tránh dùng quá nhiều chất kích thích hoặc để cơ thể mệt mỏi do sử dụng thiết bị điện tử. Hãy bắt đầu năm mới bằng một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện để giải quyết sớm các vấn đề tiềm ẩn.

Chuyên gia Đường Bích Hà cho hay người tuổi Tỵ sẽ tận hưởng tài sản gia tăng, các mối quan hệ ổn định. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các hung tinh có thể khiến họ mắc bệnh vặt và căng thẳng tinh thần. Hãy chú trọng giữ gìn sức khỏe.

Tuổi Ngọ

2026 là năm sẽ xuất hiện nhiều biến động lớn với người tuổi Ngọ, nhưng họ có một ngôi sao mang lại tài lộc và một ngôi sao khác tạo thuận lợi cho năng lực lãnh đạo và tầm ảnh hưởng, sẽ có lợi cho người làm việc trong lực lượng vũ trang hoặc các ngành xây dựng, kỹ thuật, theo Đường Bích Hà.

Về tài lộc, tình hình tài chính ổn định nhờ ảnh hưởng của sao Kim Quỹ. Người tuổi Ngọ năm nay có thu nhập đều đặn nhưng không có vận may bất ngờ. Sao Thái Tuế xung khắc là tín hiệu cảnh báo không nên mạo hiểm hay đầu cơ rủi ro mà ưu tiên đầu tư an toàn như gửi tiết kiệm. Tránh cho vay tiền hoặc chung vốn với bạn bè.

Người tuổi Ngọ cần chú ý tránh tập thể dục cường độ cao khiến cơ thể căng thẳng và dễ chấn thương trong năm nay, cũng tránh làm việc quá sức. Về tình duyên, người tuổi Ngọ độc thân dễ nhầm lẫn giữa những rung động nhất thời và sự hòa hợp thực sự, còn những người đang yêu hoặc đã có gia đình cần đề phòng xao nhãng mối quan hệ vì áp lực công việc.

Tuổi Mùi

Bính Ngọ là năm tốt cho tuổi Mùi, với vận may tổng thể cải thiện đáng kể so với năm ngoái. Nhiều cát tinh tỏa sáng rực rỡ trong lá số của họ, bao gồm một ngôi sao thúc đẩy vận may tài chính, đặc biệt là trong công việc, nơi các kế hoạch dài hạn có thể được thực hiện với sự hỗ trợ của quý nhân là nam giới.

Chủ doanh nghiệp tuổi Mùi có thể xem xét mở rộng kinh doanh, đặc biệt ở nước ngoài hay các thị trường mới nổi được sao Ban Yên phù hộ. Về sức khỏe, nên chú ý theo dõi sức khỏe tim mạch và tiêu hóa bằng kiểm tra định kỳ.

Tuổi Thân

Năm nay tuổi Thân nên tập trung vào việc di chuyển hoặc đi du lịch. Đây là năm mà sự vận động mang lại tài lộc. Tuy nhiên, cần tránh đến những nơi có năng lượng âm quá mạnh như bệnh viện hoặc nhà tang lễ nếu không cần thiết. Về mặt tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ người mới, còn người có gia đình sẽ thấu hiểu nhau hơn.

Sự nghiệp của người tuổi Thân năm nay sẽ tươi sáng hơn dưới ảnh hưởng của sao Văn Xương và Dịch Mã. Những người làm trong lĩnh vực học thuật, truyền thông hoặc sáng tạo có thể có đột phá và được công nhận. Đây cũng là thời gian lý tưởng để người tuổi Thân theo đuổi thành tích học tập xuất sắc hay lấy thêm chứng chỉ chuyên môn.

Chuyên gia phong thủy người Singapore David Goh. Ảnh: Imperialharvest

Tuổi Dậu

Năm Bính Ngọ là thời điểm tuyệt vời để người tuổi Dậu nâng cao hình ảnh cá nhân, tự tin bước vào vai trò lãnh đạo. Vận may tài chính ổn định và tăng trưởng, sao Thái Âm sẽ giúp người tuổi Dậu nâng cao tầm nhìn chiến lược, đưa ra quyết định sáng suốt và hợp tác sinh lời. Tuy nhiên, họ có thể đối mặt tranh chấp thị phi hoặc rắc rối liên quan tới pháp luật vì vận năm nay có hung tinh Câu Thần và Quán Sách.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là một trong những con giáp có tiến triển tích cực trong năm nay. Hãy giải quyết dứt điểm các khoản nợ và tập trung vào đầu tư dài hạn. Trong sự nghiệp, việc mở rộng giao lưu xã hội một cách có kỷ luật sẽ giúp bạn có cơ hội thăng tiến và được công nhận.

Sao Tam Đài thúc đẩy sự nghiệp của người tuổi Tuất tiến bộ, còn sao Địa Giải khiến họ luôn được quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp đỡ vượt qua trở ngại. Cân bằng cảm xúc là chìa khóa duy trì sức khỏe cho người tuổi Tuất trong năm nay. Căng thẳng, thức khuya hay bực bội dồn nén có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, gây mệt mỏi tái phát. Hãy thận trọng với sự cố giao thông hoặc tai nạn nhỏ bằng cách đi chậm lại.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bước vào năm 2026 với tâm thế tự tin và trí tuệ. Đây là năm mà các mối quan hệ xã hội trở thành "đòn bẩy" chính giúp bạn thành công. Sự chân thành và cách làm việc thực tế sẽ biến các cơ hội tiềm năng thành kết quả có thể cầm nắm được.

Sao may mắn Thiên Ất giúp người tuổi Hợi gặp hung hóa lành, luôn có người giúp đỡ lúc khó khăn, còn sao Nguyệt Đức giúp các mối quan hệ và công việc diễn ra êm đẹp. Tuy nhiên, hung tinh Kiếp Sát và Tiểu Hao khiến người tuổi Hợi cần cảnh giác với việc mất trộm, lừa đảo hay các khoản chi tiêu nhỏ ngẫu hứng gây thâm hụt tài chính. Về sức khỏe, sao Tử Phù nhắc nhở người tuổi Hợi cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức.