Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2303/QĐ-TTg ngày 21/11/2026 về việc bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng.
Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên - Chính ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng. Trong ảnh, Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên tại ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” năm 2026 diễn ra ngày 9.11. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên, Chính ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2026.
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Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])