Chân dung Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Sự kiện: Thời sự

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm lên Đại tướng.

Chân dung Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Chánh án Lê Minh Trí làm Phó ban Nội chính Trung ương
Chánh án Lê Minh Trí làm Phó ban Nội chính Trung ương

Ông Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính...

-04/11/2025 16:17 PM (GMT+7)
