Chân dung Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm lên Đại tướng.
Ông Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính...
Theo Nội dung: NGUYỄN THẢO - Thiết kế: KIÊN YÊN ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/11/2025 16:17 PM (GMT+7)