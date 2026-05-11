Thót tim phát hiện quả bom "khủng" sát đường ray tàu hỏa

Ngày 11-5, tin từ Dự án NPA/RENEW cho biết đơn vị này đã hủy nổ thành công quả bom M117 nặng 340 kg, được phát hiện nằm cách đường ray tàu hỏa 5m.

Trước đó, trong quá trình sửa chữa cầu đường sắt cách ga Sa Lung (xã Vĩnh Thuỷ, tỉnh Quảng Trị) 1,6 km, các công nhân phát hiện một vật nổ nằm cách mặt đất 30 cm và cách đường ray tàu hỏa 5 m. Sự việc được báo lên Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thuỷ.

Khu vực phát hiện quả bom nặng 340 kg cách đường ray tàu hỏa chỉ 5 mét. Ảnh: NPA/RENEW

Ngay sau khi nhận được báo cáo qua đường dây nóng của QTMAC, Đội Hủy nổ bom mìn lưu động (EOD) của Dự án NPA/RENEW đã có mặt tại hiện trường để khảo sát, xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quả bom này được ném từ máy bay M117 của Hoa Kỳ, có tổng trọng lượng 340 kg, ngòi nổ đầu mũi quả bom bị gãy và ngòi nổ đuôi đã bị oxy hóa.

Sau khi xác nhận quả bom an toàn để di chuyển, Đội EOD đã cẩn thận đưa quả bom này đến bãi hủy nổ tập trung của NPA/RENEW tại thôn Hội Yên, xã Vĩnh Định (tỉnh Quảng Trị).

Tại đây, một hố hủy nổ đã được chuẩn bị, gia cố kỹ lưỡng bằng 1.500 bao cát. Quả bom M117 sau đó đã được hủy nổ an toàn.