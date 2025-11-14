Phát hiện 3 quả bom lúc làm ruộng

Theo đó, ông Vi Văn Tuyên (thôn Thượng 1, xã Sơn Động) khi đang làm ruộng đã phát hiện vật thể nghi là bom và nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương.

Từ nguồn tin của người dân, Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Động ngay lập tức báo cáo lên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh. Nhận tin, lực lượng công binh được điều động khẩn cấp xuống hiện trường để kiểm tra.

Quân đội kiểm tra và xử lý 3 quả bom.

Tại khu vực ruộng lúa, lực lượng công binh phát hiện quả bom phá M117 do Mỹ sản xuất với chiều dài khoảng 1,2 m, đường kính 41 cm, nặng khoảng 350 kg. Tiếp tục mở rộng khảo sát xung quanh, tổ công tác phát hiện thêm 2 quả bom cùng loại nằm sâu khoảng 2 m dưới lòng đất, hình dạng còn nguyên vẹn, không bị biến dạng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tổ chức căng dây bảo vệ, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác liên tục 24/24 giờ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực.

Dự kiến ngày 16/11, toàn bộ số bom sẽ được di chuyển đến địa điểm an toàn để tiến hành hủy nổ theo đúng quy định.