Phát hiện quả bom ‘khủng’ nặng 334kg khi đi câu cá

Ngày 2/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức hủy nổ an toàn một quả bom "khủng" còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, khi đang câu cá tại suối Ea Hiao (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo), ông Nay Y Lùy (40 tuổi) bất ngờ phát hiện vật thể kim loại lớn trồi lên mặt đất. Qua kiểm tra, Ban Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) xác định đây là bom do Mỹ sản xuất, nặng 334kg, dài khoảng 1,2m.

Một người dân đi câu cá phát hiện quả bom nặng 334kg bên bờ suối.

Dù đã nằm sâu dưới lòng đất nhiều thập kỷ, ngòi nổ và lượng thuốc bên trong quả bom vẫn tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn nếu bị tác động ngoại lực.

Lực lượng chức năng đã triển khai phương án di dời và tiêu hủy quả bom theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực rẫy của người dân xung quanh.