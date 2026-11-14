Chi tiết đợt không khí lạnh giữa tuần sau ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/11, nhiệt độ ở khu vực miền Bắc sẽ tăng nhanh trở lại, thời tiết ấm áp, ít mưa, trời chỉ còn se lạnh vào đêm và sáng sớm. Trong các ngày từ 15-17/11, miền Bắc duy trì nền nhiệt khá cao với nhiệt độ cao nhất trên 30 độ.

Dự báo từ ngày 15-17/11, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất trên 30 độ. Sau đó khoảng 18/11, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Không khí lạnh khiến miền Bắc chuyển rét vào giữa tuần sau. Ảnh: Q.H

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, sau đợt không khí lạnh vừa qua, thời tiết Bắc Bộ đang dần chuyển biến tích cực. Mưa giảm, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng trở lại. Tuy nhiên, khoảng từ ngày 18/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về, khiến miền Bắc chuyển rét về đêm và sáng, đồng thời miền Trung có khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa.

Dự báo từ ngày 14/11 đến 17/11, khu vực này dự báo có nắng, nền nhiệt tăng dần. Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ khu vực đồng bằng Bắc Bộ duy trì khoảng 19-20 độ C, trời se lạnh, trong khi nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa có thể lên tới 29 độ C.

Vị chuyên gia này nhận định, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khiến thời tiết có cảm giác thay đổi khá rõ. Buổi sáng và tối vẫn cần áo khoác, nhưng đến trưa trời có thể nắng ấm, thậm chí gây cảm giác nóng bức nếu mặc áo quá dày. Người dân nên lựa chọn trang phục giữ ấm vừa phải khi ra đường vào buổi sáng, đặc biệt với trẻ nhỏ đi học, để thuận tiện điều chỉnh khi nhiệt độ tăng vào buổi trưa.

Theo dự báo của TS Nguyễn Ngọc Huy, đến khoảng ngày 20/11, nhiệt độ khu vực đồng bằng Bắc Bộ có thể giảm xuống 18 độ C vào ban đêm và sáng sớm. Đến ngày 22/11, nhiệt độ tại Hà Nội có khả năng xuống khoảng 16 độ C vào ban đêm.

Dự báo khoảng ngày 18-19/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió ở khu vực miền Trung, các địa phương từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tại Nam Bộ, trong thời gian khoảng ngày 19-20/11 cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 14/11 đến ngày 16/11:

Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, từ ngày 14/11 đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 16/11 đến 24/11:

Bắc Bộ: có mưa vài nơi. Khoảng đêm 17- ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18-19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa vài nơi, khoảng ngày 18-19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ khoảng từ ngày 19-20/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.