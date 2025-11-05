Viện KSND Tối cao: Xét xử, kết án người nuôi gà lôi trắng 6 năm tù là sai lầm nghiêm trọng

Chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm

Ngày 5/10, Viện KSND Tối cao vừa ra thông báo rút kinh nghiệm vụ án anh Thái Khắc Thành (quê Nghệ An) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” tại tỉnh Hưng Yên.

Trong thông báo, Viện KSND Tối cao cho rằng việc cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm khởi tố, điều tra, truy tố và bắt tạm giam Thái Khắc Thành là chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Viện Kiểm sát, anh Thành có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng việc bắt tạm giam để phục vụ điều tra là không cần thiết.

Về việc xét xử sơ thẩm của Viện KSND Khu vực 5 Hưng Yên, Viện KSND Tối cao nhận xét tại Phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025 ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, quy định gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae) thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB theo quy định tại Nghị định 84/2021 của Chính Phủ được áp dụng khi khởi tố, điều tra và truy tố).

Lẽ ra khi TAND Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên đưa vụ án ra xét xử, Viện KSND Khu vực 5 phải áp dụng Thông tư số 27 nêu trên để xác định 13 cá thể gà lôi thu giữ của anh Thành là động vật thuộc nhóm IIB. Từ đó, xác định hành vi của anh Thái Khắc Thành không còn phạm vào tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm và đề nghị tòa miễn trách nhiệm hình sự do có sự thay đổi chính sách, pháp luật.

Tuy nhiên, Viện KSND Khu vực 5 vẫn áp dụng Nghị định số 84/2021 để đề nghị TAND Khu vực 5 xét xử và kết án Thái Khắc Thành 6 năm tù là sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật.

Liên quan đến việc kháng nghị phúc thẩm của Viện KSND tỉnh Hưng Yên, Viện KSND Tối cao cho hay, dù Viện KSND tỉnh đã kịp thời ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm, nhưng không kháng nghị phúc thẩm theo hướng áp dụng Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị HĐXX sửa án sơ thẩm, tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho Thái Khắc Thành, mà lại áp dụng Điều 358 Bộ luật, đề nghị HĐXX phúc thẩm hủy vụ án để điều tra lại sẽ làm kéo dài quá trình tố tụng… cần rút kinh nghiệm.

HĐXX phúc thẩm bắt tay anh Thái Khắc Thành.

Cấp phúc thẩm đã miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo

Trước đó, anh Thái Khắc Thành bị TAND khu vực 5 (cấp sơ thẩm) ở Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Cáo buộc cho rằng, từ năm 2022, ông Thành mua một con gà lôi trống ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng và đổi một con chim chích chòe lửa lấy hai gà lôi mái ở Nghệ An. Các con gà này sinh sản được 10 gà con.

Tháng 3/2025, ông Thành rao bán 10 gà lôi con trên mạng xã hội với giá 500.000 đồng/con, nhận 2 triệu đồng tiền đặt cọc từ người mua.

Ngày 2/4/2025, khi thuê xe vận chuyển số gà này đi giao, phương tiện bị kiểm tra tại Hưng Yên, toàn bộ số gà bị thu giữ. Khám xét nhà ông Thành, công an thu thêm 3 gà lôi trưởng thành.

Công an tỉnh Thái Bình (cũ) khởi tố, bắt tạm giam ông Thành về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Sau đó, TAND khu vực 5 tuyên xét xử và tuyên phạt anh mức án như trên nhưng bản án gây phản ứng trái chiều từ dư luận cả nước.

Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên yêu cầu TAND khu vực 5 và thẩm phán chủ tọa báo cáo giải trình, đồng thời phối hợp Viện KSND tỉnh và Công an tỉnh rà soát toàn bộ vụ án.

Luật sư Lê Hồng Hiển (bên trái) cùng hai luật sư bào chữa cho anh Thái Khắc Thành.

Ngày 13/8, Viện KSND tỉnh Hưng Yên ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm. Cùng ngày, TAND tỉnh quyết định cho ông Thành tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm.

Đến 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm quyết định sửa bản án hình sự sơ thẩm thành miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt bổ sung, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với bị cáo Thái Khắc Thành.

Khi tuyên án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, anh Thái Khắc Thành bị truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Do đến thời điểm xét xử phúc thẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư mới làm cho hành vi của bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội.