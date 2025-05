Thông tin mới về sức khỏe của 4 nạn nhân trong vụ sạt lở tại dự án thủy điện

Chiều 17-5, Công an tỉnh Lai Châu, cho biết sau nhiều giờ tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thi thể ông L.V.H. (SN 1987, quê huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở vùi lấp nhiều người khi thi công dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A, thuộc bản Lản Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân mất tích. Ảnh: Công an Lai Châu

Thi thể nạn nhân được phát hiện dưới lòng suối, cách hiện trường vụ sạt lở hơn 50 m. Sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm, Công an tỉnh Lai Châu đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở số tiền 3 triệu đồng.

Liên quan đến vụ sạt lở ở thủy điện Tả Páo Hồ 1A, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, ngày 17-5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị này đã cấp cứu cho 4 nạn nhân, sau khi được cấp cứu, sức khỏe của các bệnh nhân tạm ổn định.

Cụ thể, bệnh nhân Đ.V.V. (41 tuổi, ở Nghệ An) nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương hở ở cẳng chân phải và bàn chân trái, hiện đã được các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân L.V.P. (40 tuổi, ở Nghệ An) có dấu hiệu chấn thương sọ não và đa chấn thương, vùng cổ đau nhiều. Bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu xử lý vết thương cẳng chân phải và vành tai phải

Bệnh nhân L.V.S. (55 tuổi, ở Nghệ An) da niêm mạc hồng, đau nhiều vùng cổ và khuỷu tay trái. Chẩn đoán ban đầu là chấn động não, chấn thương cột sống cổ, ngực, bụng. Đã được nẹp cố định cột sống cổ và treo tay trái tư thế cơ năng.

Bệnh nhân M.V.Q. (39 tuổi, ở Nghệ An) bị vết thương phần mềm đùi phải, đau lưng và ngực. Đã được rửa, băng ép vết thương phần mềm đùi.

Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đang bố trí lực lượng y tế theo dõi sát sao và hỗ trợ chăm sóc hậu phẫu cho các nạn nhân.

Bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Báo Lai Châu

Ngày 17-5, bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, cùng đoàn lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành liên quan đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 16-5, tại công trường đang thi công của công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A thuộc bản Lản Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ. Vụ sạt lở khiến 5 người tử vong gồm: L.V.H. (SN 1987, quê Nghệ An), P.L.L. (SN 2009, ở Lai Châu), L.L.S. (SN 2008, ở Lai Châu), T.U.M. (SN 1984, ở Lai Châu), T.S.M. (SN 1986, ở Lai Châu). Danh tính 4 người bị thương gồm: Đ.V.V. (SN 1984, ở Nghệ An), L.V.P. (SN 1985, ở Nghệ An), L.V.T. (SN 1985, ở Nghệ An), L.V.S. (SN 1970, quê Nghệ An).

Hiện, nguyên nhân vụ sạt lở đất đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.