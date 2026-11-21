Miền Bắc ấm lên trước khi đón không khí lạnh mới

Sau khi liên tiếp đón các đợt không khí lạnh tăng cường gây rét sâu ở miền Bắc và một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ, hôm nay (21/11), thời tiết miền Bắc có xu hướng ấm dần nhờ xuất hiện những khoảng hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại nhiều khu vực tăng lên 20-23 độ. Xu hướng tăng nhiệt tiếp tục duy trì trong hai ngày tới (22-23/11).

Tuy nhiên, đợt ấm này không kéo dài. Khoảng đêm 23-25/11 và ngày 27-28/11, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại, gây mưa, gió và khiến nhiệt độ miền Bắc giảm.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, trời rét trở lại. Ảnh: Hoàng Minh

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến ngày 22/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khoảng đêm 23-25/11, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, mưa giảm dần, khu vực duy trì trạng thái có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Đáng chú ý, trong thời kỳ từ ngày 24-26/11, trời rét cả ngày, vùng núi có nơi rét đậm.

Hà Nội đón 2 đợt không khí lạnh đến cuối tháng

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ nhận định, tại Hà Nội, đêm 21 và sáng 22/11, trời nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Trưa và chiều trời có nắng, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm 23-25 độ, các khu vực còn lại 22-24 độ.

Đêm 22 và sáng 23/11, Hà Nội tiếp tục không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Đến trưa và chiều, trời có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất tăng lên 24-26 độ, có nơi 27 độ.

Đến đêm 23 và ngày 24/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở mức 18-20 độ; trưa và chiều trời vẫn rét, nhiệt độ cao nhất giảm còn 20-22 độ.

Ngày 25/11, Hà Nội dứt mưa nhưng trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất 16-17 độ, cao nhất khoảng 20 độ. Trong hai ngày tiếp theo, nhiệt độ ban ngày tăng dần, cao nhất khoảng 23 độ vào ngày 26/11 và 26 độ ngày 27/11.

Khoảng ngày 28/11, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại nhưng cường độ yếu. Trong hai ngày cuối tuần 28-29/11, Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất đạt 27-28 độ.

Trung Bộ có thể xuất hiện đợt mưa diện rộng vào cuối tháng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, tại Trung Bộ, mưa lớn còn duy trì đến hết ngày 21/11, tập trung từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Từ đêm cùng ngày, mưa có xu hướng giảm dần.

Từ đêm 22-30/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi. Riêng thời kỳ ngày 24-25/11, khu vực này có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Đêm và sáng trời rét; riêng khoảng ngày 25-26/11, trời rét.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Đáng chú ý, khoảng ngày 25-29/11, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.