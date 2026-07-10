Thông tin mới nhất về siêu bão Ba Vì

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h sáng nay (10/7) vị trí tâm bão Ba Vì ở vào khoảng 20.6N-127.3E, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông Nam; cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1000km về phía Đông Nam, cường độ của bão đã giảm đi đáng kể xuống còn cấp 14 (giảm 2 cấp so với ngày hôm qua).

Dự báo đường đi bão Ba Vì của cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Dự báo trong 24 giờ tới bão Ba Vì di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và cường độ có xu hướng giảm dần. Dự báo trong khoảng 2-3 ngày tiếp sau bão Ba Vì tiếp tục di chuyển lên phía Bắc, hướng lệch hơn nhiều lên phía Bắc, vùng đổ bộ của bão giữa 2 tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc, thời gian đổ bộ vào khoảng đêm 11 rạng sáng ngày 12/7 (tức đêm thứ 7 và rạng sáng ngày Chủ nhật), cường độ bão khi đổ bộ mạnh cấp 10-12, giật cấp 14.

Cơ quan khí tượng nhận định bão Ba Vì không di chuyển vào Biển Đông, nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ba Vì vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Phía Đông của Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Ảnh vệ tinh do Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 9/7 cho thấy vùng mây của bão Ba Vì bao phủ diện tích gần 940.000 km2, tương đương khoảng 9 lần diện tích tỉnh Chiết Giang hoặc 850 lần diện tích đặc khu hành chính Hong Kong.

Theo cơ quan này, siêu bão Ba Vì có sức gió gần 200 km/h và đường kính lên tới khoảng 1.000 km, tương đương chiều ngang nước Pháp, được dự báo sẽ lướt qua phía bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc) trước khi đổ bộ tỉnh Phúc Kiến vào tối 11/7.

Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) cảnh báo siêu bão Ba Vì có thể gây lượng mưa lên tới 1.000 mm tại các khu vực miền núi phía bắc thành phố Đài Bắc. Khoảng 29.000 thành viên lực lượng phòng vệ đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng ứng phó. Nếu giữ nguyên cường độ, Ba Vì có thể trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ đảo Đài Loan (Trung Quốc) kể từ sau bão Kong-rey năm 2024.

Ba Vì là siêu bão thứ ba hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026. Trước đó ngày 4/7, bão Maysak sau khi đi qua vịnh Bắc Bộ đã đổ bộ vào Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu và tan trên đất liền.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ tháng 7 đến tháng 9 là cao điểm mùa bão năm 2026. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.