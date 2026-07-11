Diện mạo mới của sân Mỹ Đình sau hơn 2 tháng cải tạo mặt cỏ giống Old Trafford

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đang khoác lên diện mạo mới sau hơn hai tháng cải tạo mặt sân. Thảm cỏ xanh đồng đều, nhiều hạng mục được chỉnh trang giúp sân sẵn sàng phục vụ các trận đấu lớn trong thời gian tới.

Sân Mỹ Đình nằm trong khuôn viên Khu liên hiệp thể thao quốc gia tại số 1 Lê Đức Thọ. Hiện khu liên hợp đang trong quá trình chuyển giao từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Bộ Quốc phòng quản lý.

Trước khi được cải tạo, mặt sân Mỹ Đình nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện tình trạng cỏ úa vàng, mặt sân không bằng phẳng, một số khu vực xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu cũng như sự an toàn của cầu thủ. Bên cạnh việc phục vụ các trận bóng đá, sân còn thường xuyên tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và sự kiện quy mô lớn.

Đầu tháng 5 năm nay, ban quản lý sân bắt đầu triển khai việc cải tạo toàn bộ mặt cỏ. Điểm đáng chú ý là đơn vị thi công lựa chọn giống cỏ Zeon Zoysia nhập khẩu để thay thế lớp cỏ cũ. Đây là loại cỏ đang được sử dụng tại sân Old Trafford, sân nhà của CLB Manchester United, đồng thời xuất hiện ở nhiều sân vận động và sân golf chuyên nghiệp trên thế giới.

Sau hơn hai tháng kể từ ngày trồng, những ngày đầu tháng 7/2026, mặt sân đã phủ kín màu xanh.

Quan sát từ trên cao có thể thấy các mảng cỏ phát triển đồng đều, bề mặt bằng phẳng.

Khi nhìn trực tiếp, lớp cỏ mọc dày và thẳng hàng, tạo diện mạo khác biệt so với thời điểm trước khi cải tạo.

Zeon Zoysia có nhiều ưu điểm hơn so với giống cỏ từng được sử dụng tại sân Mỹ Đình. Loại cỏ này cần ít công chăm sóc, sinh trưởng đồng đều và có khả năng bám rễ nhanh. Sau khi trồng khoảng từ 10 đến 30 ngày, cỏ có thể phát triển ổn định, bám sâu xuống nền đất và đáp ứng yêu cầu phục vụ thi đấu.

Không chỉ thay mới mặt cỏ, quá trình cải tạo còn được thực hiện tại nhiều khu vực khác của sân vận động. Một số hạng mục trên khán đài và mái che được sửa chữa, chỉnh trang, góp phần tạo diện mạo khang trang hơn cho công trình thể thao quốc gia.

Việc đưa Zeon Zoysia vào sử dụng cũng cho thấy xu hướng mới trong đầu tư mặt sân bóng đá tại Việt Nam. Ngoài sân Mỹ Đình, các sân vận động ở Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu và sắp tới là sân PVF tại Hưng Yên cũng lựa chọn giống cỏ này.

Zeon Zoysia là giống cỏ lá kim cao cấp có nguồn gốc từ châu Á và được lai tạo tại Mỹ. Loại cỏ này được sử dụng rộng rãi tại nhiều sân golf, sân vận động chuyên nghiệp nhờ mật độ cỏ dày, bề mặt mềm, tạo độ nảy ổn định cho bóng và mang lại cảm giác thuận lợi khi vận động.

Bên cạnh đó, Zeon Zoysia còn được đánh giá cao về khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết. Giống cỏ này chịu nhiệt tốt, đồng thời có khả năng chống chịu lạnh và sương muối hiệu quả hơn nhiều loại cỏ truyền thống, trong đó có cỏ Bermuda từng được trồng tại sân Mỹ Đình. Hệ thống rễ phát triển sâu cùng thân bò giúp mặt cỏ phục hồi nhanh sau thời gian chịu tác động từ việc thi đấu hoặc tập luyện với cường độ cao.

Cuối tháng 7, đội tuyển Việt Nam dự kiến bước vào hành trình tại ASEAN Cup. Với mặt sân vừa được cải tạo, người hâm mộ kỳ vọng sân Mỹ Đình sẽ đáp ứng tốt các tiêu chuẩn chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để các cầu thủ thi đấu trước sự cổ vũ của hơn 40.000 khán giả trên các khán đài.