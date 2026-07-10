Cảnh báo Hà Nội tái diễn mưa dông mạnh liên tiếp chiều nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu từ phía tây nam đang gây mưa cho khu vực Hà Nội: Xuân Mai, Trần Phú, Phúc Sơn, Vân Đình, Hồng Sơn, Hòa Xá, Mỹ Đức. Vùng mây đối lưu này có xu hướng phát triển và dịch chuyển theo hướng đông bắc.

Hà Nội tái diễn mưa dông mạnh chiều nay.

Trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới, khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó lan sang các phường/xã Phú Nghĩa, Xuân Mai, Quảng Bị, Thanh Oai, Dân Hoà, Phượng Dực, Ứng Hòa và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước đó, trận mưa dông diện rộng chiều tối 9/7 khiến một số khu vực tại Hà Nội rơi vào tình trạng úng ngập cục bộ. Dù các trạm bơm hoạt động hết công suất, hàng loạt tuyến phố trung tâm vẫn chìm trong nước, bộc lộ những bất cập trong công tác vận hành hệ thống thoát nước đô thị.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa cao như phường Yên Sở đạt 84,4mm, Việt Hưng 73,6mm và Mỹ Đức 58,4mm. Mưa lớn dồn dập khiến hệ thống thoát nước quá tải, gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến phố.

Ghi nhận tại các khu vực trung tâm như Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Liên Trì, Nguyễn Gia Thiều, Phan Bội Châu... do mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm trong tình trạng đường ngập nước, gây ùn tắc cục bộ.

Về diễn biến đợt mưa dông ở miền Bắc, cơ quan khí tượng cho biết, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 9/7 đến 13 giờ ngày 10/7), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tà Tổng 131,4mm (Lai Châu); Sông Đà 99,6mm (Điện Biên); Hua Trai 222,4mm (Sơn La); Ban Hàng Đồi 105,2mm (Phú Thọ); Phúc Lương 190,6mm (Thái Nguyên); Ba Chẽ 155mm (Quảng Ninh);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Điện Biên, Quảng Ninh 5-15mm, có nơi trên 40mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.