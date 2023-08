Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày từ Bắc vào Nam

Mưa lớn diễn ra nhiều ngày qua kéo dài từ Bắc vào Nam. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ khoảng ngày 29/7 đến hôm nay (2/8), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết ban ngày chủ đạo có nắng, oi nóng hoặc nhiều mây, tạnh ráo. Tuy nhiên, về các buổi chiều tối đến đêm thường xuyên xuất hiện mưa dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều ngày qua cũng diễn ra cảnh tương tự. Mưa to kèm dông xuất hiện tập trung vào buổi chiều tối đến tối. Đặc biệt, mưa lớn ở khu vực này đã khiến nhiều nơi bị ngập lụt, xảy ra sạt lở… gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Cơ quan khí tượng tượng cho hay, đêm qua (1/8), ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 1/8 đến 7h ngày 2/8 có nơi trên 100mm như: Đoàn Kết 2 (Điện Biên) 203.2mm, Vàng Mai Chải (Lai Châu) 101.0mm, Chế Tạo (Yên Bái) 113.2mm, Châu Hoàn (Nghệ An) 102.2mm, Bình Giáo (Gia Lai) 136.4mm…

Xói lở tại trạm 110 KV tại Nhà máy thủy điện Đắk Nông. Ảnh PLO

Dự báo, từ hôm nay (2/8) đến đêm 3/8, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 170mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, ngày và đêm 2/8, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa dông tập trung vào chiều và đêm).

Cảnh báo, từ ngày 4/8 mưa vừa, mưa to ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Các địa phương trên cả nước tiếp tục đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến hết ngày 1/8, mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất khu vực Tây Nguyên, Trung Bộ và Đông Nam Bộ đã khiến ít nhất 6 người tử vong (Lâm Đồng 4, Bình Thuận 1, Bạc Liêu 1); 1 người mất tích (Đắk Nông). Bên cạnh đó, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại, tốc mái; hàng ngàn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng do mưa lớn, ngập lụt gây ra. Nhiều km đường bị sạt lở khiến giao thông gặp khó khăn. Thiệt hại nhà máy thuỷ điện Đắk R’Tih (Đắk Nông) ngày 31/7: Sạt lở góc sân trước nhà máy và chưa ảnh hưởng đến kết cấu nhà máy; Đắk Nông bị xói chân trạm 110KV, chủ hồ đã chỉ đạo vận hành phù hợp và khắc phục thiệt hại.

