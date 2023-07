Mưa lớn liên tục, nhiều khu vực của tỉnh Lâm Đồng có nguy cơ sạt lở đất

Khu vực xảy ra sạt lở trên đèo Bảo Lộc (ảnh: Trường Nguyên)

Ngày 31/7, theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng trên địa bàn tỉnh đã có mưa nhiều nơi, rải rác có mưa vừa đến mưa to và rất to, tập trung ở khu vực phía Nam và Tây Nam của tỉnh.

Tính từ 19h ngày 30/7 đến 8h ngày 31/7, tổng lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, riêng khu vực phía Tây Nam của tỉnh đạt từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc TP Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa nhiều nơi, lượng mưa phổ biến tích lũy từ 20-30mm. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng cảnh báo trong 6 giờ tới nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất, sụt lún đất và ngập lụt cục bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, các khu vực TP Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Di Linh, Đam Rông.

Trước đó, chiều 30/7 đoạn đèo Bảo Lộc gần trạm Cảnh sát giao thông Madagui bị sạt lở. Hàng chục tấn đất đá đã sạt lở từ trên đỉnh đồi xuống lấp toàn bộ mặt đường đèo. Một phần trạm Cảnh sát giao thông bị vùi lấp. Vụ sạt lở khiến 3 CSGT hy sinh, 1 người dân tử vong.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc (ảnh: Trường Nguyên)

Ngoài ra, thời điểm xảy ra sạt lở, có một xe khách chạy ngang cũng bị khối đất đá đè trúng, ép sát vào lan can bảo vệ. Rất may toàn bộ hành khách trên chiếc xe an toàn.

Cũng trong sáng 30/7, trên đèo Bảo Lộc xảy ra hàng loạt điểm sạt lở khiến hàng tấn đất, đá tràn xuống đường. Hiện tại, đèo Bảo Lộc đã tạm đóng 2 đầu để cơ quan chức năng xử lý các điểm sạt lở.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Công điện yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống thiên tai nói chung và sạt lở nói riêng.

Một trong những nội dung của Công điện là kiên quyết tổ chức di dời (cưỡng chế di dời khi cần thiết), sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực chân núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn đến tính mạng, tài sản của nhân dân; đồng thời, chủ động phương án hỗ trợ, ổn định nơi tránh trú, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời.

