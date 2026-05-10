Thôn, tổ dân phố Hà Nội dự kiến quy mô 500-700 hộ

Thông tin được bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, nêu tại buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 9 TP Hà Nội, hôm 6/5.

Cử tri Nguyễn Đạt ở thôn Thạch Thán 2, xã Quốc Oai, nêu câu hỏi về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bảo đảm chế độ cho cán bộ bán chuyên trách.

Phản hồi cử tri, bà Tuyến cho biết Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và sẽ sớm ban hành hướng dẫn sắp xếp thôn, tổ dân phố. Phương án đang được nghiên cứu với Hà Nội là khu vực nông thôn tối thiểu 500 hộ trở lên sẽ thành lập một thôn; đô thị từ 700 hộ trở lên thành lập một tổ dân phố.

"Như vậy có thể hiểu, một khu chung cư ở nội thành có thể là một tổ dân phố", bà nói.

Việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố là bước tiếp theo trong lộ trình tinh gọn bộ máy ở cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Khi quy mô dân cư lớn hơn, số lượng đầu mối quản lý sẽ giảm, kéo theo thay đổi về tổ trưởng dân phố, cán bộ bán chuyên trách, địa bàn quản lý và cách tổ chức hoạt động cộng đồng tại khu dân cư.

bà Nguyễn Thị Tuyến tại buổi tiếp xúc cử tri hôm 6/5. Ảnh: Tiến Thành

Về chính sách với cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố, bà Tuyến cho biết chủ trương của Chính phủ là giao địa phương cân đối để bảo đảm chế độ, chính sách. Ngày 31/5, cơ chế cán bộ không chuyên trách sẽ kết thúc. Sau thời điểm này, không còn khái niệm cán bộ không chuyên trách, thay vào đó là cán bộ thôn, tổ dân phố theo nghị quyết mới.

Bà cũng nhắc lại thông tin Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu tại buổi tiếp xúc cử tri Lào Cai hôm 5/5. Theo đó, cán bộ không chuyên trách cấp xã nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Cán bộ, công chức có thể được tuyển dụng làm công chức xã tại nơi còn thiếu biên chế; trường hợp khác sẽ được xem xét sử dụng theo mô hình mới hoặc giải quyết theo chính sách hiện hành.

Hiện TP Hà Nội có 5.438 thôn, tổ dân phố, trong đó 2.407 thôn và 3.031 tổ dân phố. Thành phố chưa công bố số liệu hộ dân ở từng khu vực, nhưng có thực tế là ở các phường tập trung nhiều tòa chung cư, quy mô tổ dân phố rất lớn; còn ở nông thôn, địa bàn rộng, số hộ dân mỗi thôn thấp.

Theo quy định tại Thông tư 04/2012 của Bộ Nội vụ, được sửa đổi, bổ sung năm 2018, thôn ở khu vực đồng bằng sông Hồng phải có quy mô tối thiểu 300 hộ gia đình. Tổ dân phố tại các phường trong khu vực này phải có từ 350 hộ trở lên, riêng Hà Nội tối thiểu 450 hộ. Đây là căn cứ áp dụng khi thành lập mới, sáp nhập hoặc chia tách thôn, tổ dân phố.

Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đã được Chính phủ đặt ra từ tháng 4/2025 trong đề án tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Giữa tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Nội vụ tham mưu sắp xếp thôn, tổ dân phố trong quý II/2026, gắn với sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách trên phạm vi cả nước.

Theo quy định hiện hành, thôn được tổ chức ở xã, gồm các tên gọi như thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc; tổ dân phố được tổ chức ở phường với các tên gọi như tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu. Đến hết năm 2021, cả nước có hơn 90.000 thôn, tổ dân phố, trong đó khoảng 69.500 thôn và 20.900 tổ dân phố, với gần 297.800 người hoạt động không chuyên trách.

Thôn, tổ dân phố không phải cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trên cùng địa bàn cư trú, hoạt động theo nguyên tắc tự quản, chịu sự quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Mỗi thôn có trưởng thôn, mỗi tổ dân phố có tổ trưởng; trường hợp cần thiết có thêm một phó.