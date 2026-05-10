Máy bay hút người vào động cơ tại Mỹ, hơn 200 khách tháo chạy

Sự việc xảy ra vào đêm 8-5 (giờ Mỹ), khi chuyến bay số hiệu 4345, chở 224 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, đang khởi hành từ TP Denver, bang Colorado đến TP Los Angeles, bang California - Mỹ, dự kiến hạ cánh lúc 0 giờ 16 phút.

Theo thông tin từ tờ The Sun, máy bay đã va chạm với một người đang đi bộ trên đường băng. Một quan chức xác nhận với đài ABC News rằng nạn nhân bị cuốn vào một bên động cơ, gây ra hỏa hoạn.

Dữ liệu âm thanh từ ATC.com cho thấy quá trình khởi đầu diễn ra suôn sẻ khi đài kiểm soát không lưu xác nhận máy bay đủ điều kiện cất cánh và chúc phi hành đoàn "ngủ ngon". Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 giây sau, phi công Frontier thông báo đang dừng khẩn cấp.

"Chúng tôi vừa đâm phải ai đó... máy bay bị cháy động cơ" - phi công nói. Khi nhân viên kiểm soát không lưu yêu cầu thêm chi tiết, phi công xác nhận "có một người đang đi bộ băng qua đường băng".

Khoảng 40 giây sau, trước tình hình khói bốc lên trong khoang, phi công báo cáo "có khói trong máy bay" và nói rằng anh ta sẽ sơ tán hành khách trên đường băng.

Một máy bay của hãng Frontier Airlines đang chờ cất cánh trên đường băng tại Sân bay Quốc tế Denver vào ngày 1-9-2023. Ảnh: AP.

Lực lượng cứu hỏa TP Denver đã có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Toàn bộ hành khách phải sơ tán bằng cầu trượt khẩn cấp và được đưa về nhà ga bằng xe buýt. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, ít nhất một hành khách bị thương nhẹ.

Trong thông cáo phát đi đêm 8-5 (giờ Mỹ), hãng hàng không Frontier Airlines cho biết: "Máy bay được báo cáo đã đâm trúng một người đi bộ trên đường băng trong lúc cất cánh. Khói xuất hiện trong khoang lái và các phi công đã hủy lệnh cất cánh. Chúng tôi đang phối hợp với sân bay và các cơ quan chức năng để điều tra sự việc".

Đến sáng 9-5 (giờ Mỹ), an ninh sân bay tiến hành kiểm tra hàng rào bao quanh phía Đông để tìm lỗ hổng. Theo thông tin từ quan chức sân bay, nạn nhân dường như không liên quan đến các hoạt động bảo trì đang diễn ra tại đường băng song song.

Sở Cảnh sát Denver đang phối hợp điều tra vụ việc. Các chi tiết bổ sung hiện chưa được tiết lộ. Chuyến bay sau đó được lên lịch lại vào sáng 9-5.