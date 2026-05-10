Thi học kỳ lớp 6 xong, trèo lên mái tôn nhặt bóng, nam sinh bị điện giật tử vong

Chiều 9/5, sau khi hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2, em N.H.T.H. (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) cùng nhóm bạn đến khu vực trước sân trụ sở tổ dân phố 4, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa để đá bóng.

Trong lúc chơi, quả bóng văng lên mái nhà cao hơn 2m. Khi trèo lên lấy bóng, em H. không may va vào dây điện và bị điện giật.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân tìm cách ứng cứu nhưng do điện chưa được cắt nên không thể tiếp cận nạn nhân.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: N.X

Ngay sau đó, người dân đã liên hệ ngành điện lực để cắt nguồn điện. Hơn 10 phút sau, em H. được đưa xuống đất và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, ba mẹ em H. đi làm xa, nam sinh sống cùng ông nội tại thôn Hiếu Lễ, phường Đô Vinh. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ gia đình hoàn tất thủ tục tại bệnh viện và lo hậu sự cho nạn nhân.