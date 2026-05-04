Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở xây dựng xã, phường XHCN ở Hà Nội

Sáng 4/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trao đổi tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đã có một vài lần gợi ý với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng xã, phường Xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2045 là đất nước phát triển, người dân có thu nhập cao, "tức là lúc đó kết thúc thời kỳ chúng ta quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội".

"Đến năm 2045, chúng ta đạt được mục tiêu đó, thì chúng ta qua được cái thời kỳ quá độ. Nhiều người hỏi là thời kỳ quá độ dài đến bao giờ?. Khi nào đạt được mục tiêu đó, chúng ta sẽ bước vào xây dựng một xã hội mới, đã hình thành được cơ sở của chủ nghĩa xã hội", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bây giờ, chúng ta xây dựng thử một phường, một xã Xã hội chủ nghĩa, để rút kinh nghiệm mô hình sẽ như thế nào; cuộc sống của người dân, việc thỏa mãn các nhu cầu của người dân ở đó như thế nào.

"Tôi có gợi ý là nếu được thì cải tạo, xây dựng, phát triển một phường nào đó đang tiên tiến, có sẵn. Mô hình xã hội chủ nghĩa thế nào; cuộc sống của người dân được chăm lo thế nào; các cháu được đi học thế nào; người dân được chăm sóc sức khỏe thế nào, đi lại thế nào; môi trường cuộc sống gần gũi như thế nào; an toàn, văn minh thế nào", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Còn nếu không chọn phường, xã có sẵn, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần chọn một địa điểm xây dựng một phường mới, với quy mô dân số khoảng 500 nghìn - 1 triệu người. "Xây dựng hoàn toàn mới, từ hạ tầng ngầm thế nào cho đến đô thị thế nào; cuộc sống thế nào; trường học thế nào; thông minh thế nào", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thêm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu, cần xây dựng một xã nông thôn Xã hội chủ nghĩa, nghiên cứu sản xuất thế nào, tự động hoá ra sao, đời sống người dân thế nào,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, chưa xây dựng được cả thành phố, thì thí điểm xây dựng ở một phường, một xã. Thành phố cần lựa chọn địa điểm để triển khai, tổ chức cơ cấu bộ máy với ưu tiên những gì tốt nhất cho nơi đó.

"Làm thử đi để người dân cảm nhận được. Nay mai ta thấy, mẫu mực là như thế, cứ thế mà phấn đấu vươn lên. Nếu chỗ nào chưa đạt được yêu cầu như thế thì phải chỉnh trang lại, xây dựng lại", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tốc độ phát triển như hiện nay, không khó để Hà Nội thí điểm và làm được mô hình xã, phường Xã hội chủ nghĩa.

"Nếu Hà Nội làm được điều đó, Thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ những niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.