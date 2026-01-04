Miền Bắc rét sâu, nhiều nơi dưới 12 độ, Nam Bộ sáng lạnh

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày chủ nhật (4/1), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Thời tiết giá rét khắp miền Bắc.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ; phía Nam có 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.