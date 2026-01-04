Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc rét đậm đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhận định thời tiết từ đêm 5/1 đến ngày 13/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, có mưa vài nơi. Trong đó, khoảng đêm 5-6/1, vùng núi Bắc Bộ khả năng mưa rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ nguy cơ xảy ra băng giá.

Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong khoảng thời gian từ đêm 5-7/1.

Các khu vực khác đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, ngày 6/1, Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới khu vực Hà Nội

Ngày mai 4/1, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C, cao nhất 18-20°C.

Ngày 5/1, khu vực này trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng, phổ biến 17-21°C.

Ngày 6/1, tác động của không khí lạnh tăng cường, khu vực trung tâm Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ giảm, cao nhất 18°C, thấp nhất 15°C. Trời tiếp tục rét.

Sang ngày 7/1, thời tiết khu vực này khô ráo, có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên 20°C, nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ xuống 14°C.

Trong hai ngày 8-9/1, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày ở trung tâm TP Hà Nội tăng nhẹ lên mức 21°C thì ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất xu hướng giảm còn 11-12°C, trời không mưa, ít mây.

Ngày 10/1, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên 22°C, nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ còn 10°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 12°C, trời rét sâu về đêm và sáng sớm.

Trong ba ngày cuối thời kỳ dự báo (11-13/1), nhiệt độ trong ngày ở khu vực này nhích nhẹ lên mức cao nhất 23°C, thấp nhất 11°C, trời có mây, không mưa.