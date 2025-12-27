Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Miền Bắc tiếp tục những ngày trời nắng, ít mưa.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, cao nhất 20-23 độ.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, có thể xuất hiện mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 23-26 độ.

Dự báo từ 29/12, khu vực này trời ít mưa, có mây, nắng gián đoạn.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay có mây, nắng gián đoạn, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới trời nắng, ít mưa.