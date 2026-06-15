Va chạm khiến người phụ nữ nhập viện, tài xế xe biển xanh hú còi rời hiện trường

Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, điều tra vụ tai nạn giao thông liên quan đến một ô tô biển xanh xảy ra trên địa bàn xã Ngọc Hồi, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h45 ngày 14/6, tại đường Ngọc Hồi (đoạn gần chùa Yên Phú, xã Ngọc Hồi), xảy ra vụ va chạm giữa ô tô biển kiểm soát 80A-066.XX do anh C.V.T. (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển và xe máy biển số 30Y2-72XX do ông N.V.Đ. (SN 1954) cầm lái, chở theo bà N.T.H. (SN 1970).

Hình ảnh phương tiện rời khỏi hiện trường

Cú va chạm khiến bà H. bị thương và được đưa đến Bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu. Chiếc xe máy bị hư hỏng sau tai nạn.

Đáng chú ý, theo thông tin xác minh ban đầu, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe còn sử dụng đèn nháy và còi ưu tiên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 14 đã phối hợp với Công an xã Ngọc Hồi tiến hành thu thập tài liệu, trích xuất dữ liệu và xác minh các tình tiết liên quan.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy chiếc ô tô mang biển số 80A-066.XX thuộc một cơ quan Trung ương, không thuộc lực lượng vũ trang. Đáng lưu ý, phương tiện này không được cấp phép sử dụng còi và đèn ưu tiên nhưng trên nóc xe vẫn được gắn thiết bị đèn ưu tiên.

Hiện Cục CSGT (Bộ Công an) đang phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 14 để kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế C.V.T. Nguyên nhân vụ tai nạn cũng như các dấu hiệu vi phạm liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.