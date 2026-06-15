Ngập ngang người sau mưa lớn ở TP HCM

Khoảng 17h30, mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường quanh khu Thảo Điền (phường An Khánh, quận 2 cũ) ngập sâu, có đoạn gần ngang người khiến xe chết máy, người dân phải dắt bộ xe về nhà.

Người dân đẩy xe lên vỉa hè đường Quốc Hương để tránh những đoạn ngập sâu.

Nhóm sinh viên Đại học Văn Hóa lội nước về nhà. "Vừa học về là chúng em thấy đường ngập sâu", sinh viên Nguyễn Trọng Phúc (góc trái) nói.

Gần đó, đường Xuân Thủy cũng lênh láng nước. Nhiều xe không thể nổ máy, người dân phải đẩy qua đoạn ngập.

Đối diện khu Thảo Điền qua sông Sài Gòn, nước chảy xiết gây khó khăn cho người dân lưu thông trên đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ).

Cách đó khoảng 3 km, mưa lớn cũng gây ngập nửa bánh xe máy trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn gần bến xe miền Đông cũ. Bốn ngày trước, cơn mưa lớn vào giờ tan tầm buổi chiều cũng khiến khu vực này chìm trong nước, ảnh hưởng nhiều hộ dân.

Đường Nam Hòa và xa lộ Hà Nội, phường Phước Long, ngập hơn 10 cm, các xe phải di chuyển chậm.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, ảnh hưởng từ gió mùa tây nam kết hợp với hội tụ gió trên cao khiến mây đối lưu phát triển và gây mưa dông trên diện rộng. Nhiều nơi ở TP HCM như Thủ Đức, Gò Vấp, Hóc Môn cũ có lượng mưa phổ biến 20-30 mm. Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào trên nhiều khu vực của thành phố.