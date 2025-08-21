Thời tiết hôm nay (21/8): Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có mưa dông

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, trưa chiều nay khu vực Hà Nội, Bắc Bộ có khoảng nắng, mức nhiệt tăng. Nhiệt độ cao nhất các phường dao động từ 30-34 độ.

Đến chiều tối thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ lại có mưa dông. Nguyên nhân do vùng hội tụ gió trên 5000m tồn tại ở Bắc Bộ vẫn hoạt động về đêm, gây ra mưa dông cho khu vực này.

Dự báo từ nay đến 23/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa (thời gian mưa tập trung nhiều về đêm và sáng), vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to; giai đoạn từ ngày 24/8-25/8 ở khu vực Bắc Bộ mưa giảm; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ.

Từ sau ngày 26/8, tại Bắc Bộ mưa dông gia tăng trở lại trên diện rộng (đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng). Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-33 độ.

Với Trung Bộ các phường ven biển cũng nắng nhiều và nóng. Các phường Thành Vinh (Nghệ An), phường Thành Sen (Hà Tĩnh) nắng nóng 35 độ. Chiều tối mưa dông có thể xuất hiện một vài nơi, thời gian diễn ra rất nhanh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông vẫn xuất hiện tại nhiều tỉnh thành. Cảnh báo có những điểm mưa to trên 60mm, nguy cơ gây ra ngập úng những vùng trũng thấp. Trong mưa dông có thể đi kèm theo sấm sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội tiếp tục có mưa dông về chiều tối.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng Điện Biên và Lai Châu 26-29 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở phía Nam); đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.