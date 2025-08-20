Hà Nội và miền Bắc đón tin vui về thời tiết hôm nay sau những ngày mưa lớn

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, từ nay đến 23/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông về đêm. Nguyên nhân do vùng hội tụ gió trên 5000m tồn tại ở Bắc Bộ vẫn hoạt động về đêm, gây ra mưa dông cho khu vực này.

Trưa và chiều nay, mưa tạm ngớt, Thủ đô Hà Nội, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có nắng và nóng lên. Nhiệt độ hầu khắp các phường, trong đó có phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ tăng lên trong khoảng 31-34 độ.

Các tỉnh thành của Trung Bộ thời tiết hôm nay cũng có nắng nhiều. Một số phường như: Đồng Hới (Quảng Trị), Hải Châu (Đà Nẵng), Cẩm Thạch (Quảng Ngãi) nhiệt độ ở mức nắng nóng 35 độ.

Riêng khu vực cao nguyên, thời tiết dịu mát hơn không nơi nào vượt quá 30 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ ít mưa, nắng từ sáng đến chiều. Mức nhiệt tại các phường dao động từ 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và miền Bắc có nắng trở lại sau những ngày mưa. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 28-31 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và vài nơi dông; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió đông nam đến nam cấp 2-3, phía Nam gió nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.