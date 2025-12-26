Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Các đồng chí Thường trực Thành ủy với tân Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Thành Long và tân Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Trần Thanh Hà. Ảnh: Viết Thành

Sáng 26-12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy…

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy được Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long công bố, đồng chí Trần Thanh Hà, sinh ngày 27-4-1975, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động đến công tác tại cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, sinh ngày 2-8-1978, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao quyết định cho các đồng chí Trần Thanh Hà và Nguyễn Thành Long.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhìn nhận, các đồng chí Trần Thanh Hà, Nguyễn Thành Long là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí, môi trường công việc, có bề dày thực tiễn, nhiều kinh nghiệm, thành tích trong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, quyết liệt, trách nhiệm, tận tụy, mẫn cán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, luôn có tinh thần phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Bí thư Thành ủy, đồng chí Trần Thanh Hà đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau từ Trung ương đến cơ sở, có kinh nghiệm dày dạn trong công tác văn phòng, đạt được nhiều thành tích trong công tác. Từng công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, Huyện ủy Mường Ảng, Văn phòng Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch tài chính, Ban Tổ chức Thành ủy, và Văn phòng Thành ủy từ tháng 11-2021 đến nay, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2021).

Các đồng chí lãnh đạo thành phố với hai đồng chí nhận nhiệm vụ công tác mới. Ảnh: Viết Thành

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thành Long có quá trình công tác gắn bó tại Công an thành phố từ khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, làm công tác tham mưu, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho đến khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an thành phố vào tháng 7-2022.

Trong quá trình công tác, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Công an thành phố lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đồng chí được Chủ tịch nước tặng hai Huân chương Chiến công hạng Nhì, một Huân chương Chiến công hạng Ba và Công an Thành phố Hà Nội vừa được Đảng, Nhà nước quyết định trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ tư, dự kiến đón nhận vào ngày mai 27/12 tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Thành Long từng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, sau đó là Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố. Đây là cơ quan đầu não chiến lược, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tham mưu chiến lược, giúp Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả cao nhất trên các lĩnh vực công tác chuyên môn của Công an thành phố, tính chất, vai trò như văn phòng các sở, ngành, đơn vị.

Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Thành Long nhận nhiệm vụ công tác mới. Ảnh: Viết Thành

“Việc Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động bổ nhiệm các đồng chí hôm nay xuất phát từ yêu cầu công tác của lãnh đạo thành phố. Đồng thời thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao đối với năng lực, phẩm chất, quá trình công tác, những đóng góp của hai đồng chí trong thời gian qua.

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, sở trường, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.

Nhấn mạnh bối cảnh và yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra với khối lượng công việc rất lớn, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị hai đồng chí Trần Thanh Hà, Nguyễn Thành Long tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần chạy đua với thời gian, bằng nỗ lực và quyết tâm cao nhất cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; làm tốt vai trò điều phối, bảo đảm tiến độ, chất lượng và phải có tư duy tham mưu chiến lược.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Trần Thanh Hà cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới, cảm ơn tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Thành ủy đã đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ trong quá trình công tác của đồng chí từ tháng 11-2021 đến nay. Đồng chí Trần Thanh Hà hứa sẽ tiếp cận ngay với công việc mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tham mưu tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, tân Chánh Văn phòng Thành ủy khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình công tác và là niềm vinh dự của bản thân khi được tin tưởng giao đảm trách nhiệm vụ quan trọng.

Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, nhanh chóng bắt nhịp với công việc, cùng tập thể cơ quan Văn phòng Thành ủy phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, giữ vững kỷ cương, quyết liệt đổi mới sáng tạo trong hành động và công tác tham mưu chiến lược, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy: Văn phòng không chỉ là nơi tổng hợp báo cáo, mà phải là trung tâm tham mưu, điều phối, đôn đốc và kiểm soát việc thực hiện các quyết định, quyết sách của thành phố.