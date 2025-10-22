Ông Phạm Thành Kiên làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

Sáng 22-10, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì và trao quyết định.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao quyết định và chúc mừng ông Lê Quốc Phong (bìa trái) và ông Phạm Thành Kiên (bìa phải)

Thường trực Thành ủy TP HCM chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Phạm Thành Kiên

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Dương Trọng Hiếu đã công bố 2 quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc chỉ định, điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể: Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ định ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.