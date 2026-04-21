Chiến sự Iran tối 21/4: Lãnh tụ tối cao Iran đồng ý đàm phán vào phút chót; lực lượng Mỹ đột kích tàu Iran trên biển

Lực lượng Mỹ đột kích tàu Iran trên Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương. Ảnh từ video của Bộ Chiến tranh Mỹ.

Trông đợi đàm phán

Theo các nguồn tin được cả truyền thông Mỹ và Iran trích dẫn, các phái đoàn dự kiến sẽ cùng lúc đến Islamabad vào tối thứ Ba. Phó Tổng thống JD Vance được cho là sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ, cùng với các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner, trong khi phái đoàn Iran sẽ do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đứng đầu.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian hồi đầu tháng này sẽ hết hạn vào thứ Tư, sau khi vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad không đạt được bước đột phá nào và ông Trump tiếp tục tiến hành phong tỏa quân sự các cảng của Iran – một bước đi mà Tehran coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Mỹ đột kích tàu thứ hai của Iran

Bộ Chiến tranh Mỹ tuyên bố lực lượng của họ đã lên tàu một chiếc tàu khác được cho là thuộc "hạm đội bóng tối" của Iran, trong vụ chặn bắt mới nhất diễn ra ở khu vực xa Trung Đông.

Tàu chở dầu M/T Tifani đã bị bắt giữ đêm qua ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và Washington tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu này trên toàn cầu.

“Như chúng tôi đã nêu rõ, chúng tôi sẽ theo đuổi các nỗ lực thực thi pháp luật hàng hải toàn cầu để phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và chặn bắt các tàu bị trừng phạt đang cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran - bất kể chúng hoạt động ở đâu. Vùng biển quốc tế không phải là nơi trú ẩn cho các tàu bị trừng phạt” - Lầu Năm Góc cho biết trong một bài đăng trên X.

Mỹ buộc 27 tàu Iran quay đầu

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cũng đã công bố đoạn video cho thấy lính thủy đánh bộ đổ bộ lên tàu chở hàng M/V Touska của Iran sau khi tàu này bị tàu USS Spruance vô hiệu hóa ở Vịnh Oman.

CENTCOM tuyên bố rằng kể từ khi bắt đầu lệnh phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran, lực lượng Mỹ đã buộc 27 tàu phải quay đầu hoặc chuyển hướng.

Ông Trump bất ngờ đưa ra tuyên bố mới, gia tăng sự không chắc chắn cho đàm phán

Trong một bài đăng trên Truth Social , ông Trump tuyên bố Iran đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn "nhiều lần". Tuyên bố này xuất hiện bất ngờ, làm gia tăng thêm sự không chắc chắn khi các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục tại Pakistan.

Nga e ngại tình hình thay đổi quá nhanh

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga đang theo dõi sát sao những diễn biến xung quanh cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, nhưng cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận, đồng thời lưu ý rằng tình hình đang "thay đổi rất nhanh".

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng “rất khó để nói mỗi bên tin tưởng đến mức nào” vào một giải pháp tiềm năng, đồng thời chỉ ra những “lời đe dọa và hứa hẹn” từ Washington. Ông lưu ý rằng một thỏa thuận đã từng giải quyết những lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran trước khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận đó, mặc dù hiện tại Mỹ vẫn khẳng định muốn ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Một số nước Châu Âu đề nghị đình chỉ thỏa thuận liên kết với Israel

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố sẽ kêu gọi EU xem xét lại thỏa thuận liên kết với Israel, lập luận rằng “một chính phủ vi phạm luật quốc tế không thể là đối tác của EU”.

Phát biểu trước thềm cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao EU tại Luxembourg, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares xác nhận rằng Tây Ban Nha, Ireland và Slovenia đã chính thức yêu cầu xem xét lại thỏa thuận. Động thái này dựa trên “điều khoản nhân quyền” của hiệp ước, với lập luận rằng hành động của Israel ở Gaza và Lebanon vi phạm các tiêu chuẩn cần thiết để duy trì thỏa thuận.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot cũng bày tỏ sự lo ngại tương tự, gọi hành động của Israel là “không thể chấp nhận được” và kêu gọi tạm đình chỉ một phần.

Qatar "đặt cược" các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari, các quốc gia vùng Vịnh đang liên lạc thường xuyên với nhiều bên liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

“Cuộc khủng hoảng này là của chúng ta, và là cuộc khủng hoảng của khu vực chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta có các liên lạc trực tiếp” - ông nói trong một cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm rằng Doha đang đặt cược vào các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran sẽ mang lại kết quả.

“Chúng tôi không muốn nói về sự thất bại của các cuộc đàm phán… toàn thế giới đang ủng hộ các cuộc đàm phán này, bao gồm cả chúng tôi. Và chúng tôi đang ủng hộ những người anh em của chúng tôi ở Pakistan”.

Tổng thống Iran: Có sự thiếu tin tưởng

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bày tỏ sự hoài nghi đối với Washington, viện dẫn “sự thiếu tin tưởng” và “những tín hiệu mâu thuẫn từ các quan chức Mỹ”, trong bối cảnh các nỗ lực nhằm khởi động vòng đàm phán thứ hai vẫn đang tiếp diễn.

“Tôn trọng cam kết là nền tảng của đối thoại có ý nghĩa” - ông viết trên X, đồng thời cho biết thêm rằng sự ngờ vực lâu nay đối với hành vi của Mỹ vẫn tồn tại và những lời lẽ gần đây của Washington gửi đi “một thông điệp cay đắng.” Ông nói thêm rằng Mỹ muốn Iran đầu hàng, nhấn mạnh rằng “người Iran không khuất phục trước vũ lực.”

Lãnh đạo tối cao Iran cho phép đàm phán

Tối qua, Lãnh đạo tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, đã phê duyệt các cuộc đàm phán với Washington - trang Axios dẫn nguồn tin riêng cho biết.

Theo họ, phái đoàn Iran đang cố gắng "câu giờ" trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo gây áp lực buộc các nhà đàm phán phải có lập trường cứng rắn hơn và đặt ra điều kiện cho phía Mỹ: không đàm phán nếu không chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ.

Tuy nhiên, theo bài báo, các nhà trung gian hòa giải người Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi phía Iran tham dự cuộc họp.

Theo các nguồn tin, phía Iran đã chờ sự cho phép của ông Khamenei và đã nhận được sự cho phép đó vào ngày hôm qua.

Nghị sĩ Iran cáo buộc Mỹ "đòi hỏi quá đáng"

Nghị sĩ Iran Mohammad Reza Mohseni Sani, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia, đã bày tỏ nghi ngờ về các cuộc đàm phán dự kiến, cho rằng chúng không thể chấp nhận được trong “tình hình hiện tại”.

Trả lời hãng tin Mehr, ông cáo buộc Mỹ “đòi hỏi quá đáng” và theo đuổi các cuộc đàm phán vì lợi ích chính trị trong nước, đồng thời nói thêm rằng “xét đến tình hình hiện tại, những hành động gây hấn gần đây và lịch sử” của các cuộc đàm phán trước đây, vòng đàm phán tiếp theo có khả năng “sẽ không diễn ra”.