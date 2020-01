Thiếu niên 16 tuổi tử vong sau tiếng nổ lớn, nghi do nổ pháo

Thứ Năm, ngày 23/01/2020 18:10 PM (GMT+7)

Ngày 29 Tết, khi nhiều gia đình ở Nam Định đang sửa sang lại nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình hàng xóm, nhiều người chạy tới thì thấy nam sinh Ph. (16 tuổi) đã tử vong.

Chiều ngày 23-1, ông Đinh Văn Kính, Phó chủ tịch UBND xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 nam sinh tử vong tại nhà riêng sau 1 tiếng nổ lớn.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 23-1 (tức ngày 29 Tết), tại gia đình em Ph. (SN 2004; ngụ xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Thời điểm trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ lớn từ nhà em Ph. phát ra liền chạy sang thì phát hiện em Ph. đã tử vong nên nhanh chóng thông báo với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Yên Phương cùng Công an huyện Ý Yên và Công an tỉnh Nam Định đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. "Hiện Công an tỉnh Nam Định đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ, xem là do nổ pháo hay thuốc mìn"- ông Kính thông tin.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ nổ, có 2 em nhỏ đang ở tầng dưới, Ph. ở trên tầng hai nên 2 em nhỏ không bị thương.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định tích cực điều tra, làm rõ.

