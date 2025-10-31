Đi kiểm tra ki-ốt sau lũ, hai người ở Huế bị điện giật thương vong

Tối 31-10, UBND xã Quảng Điền, TP Huế cho biết, tại địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật tại khu vực chợ An Xuân khiến một người tử vong và một người bị thương.

Đi kiểm tra ki-ốt sau lũ, hai người ở Huế bị điện giật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, anh HND (40 tuổi) và anh LĐ (42 tuổi, cùng trú tại An Xuân Tây, xã Quảng Điền) đến kiểm tra hàng hóa tại ki-ốt của gia đình ở chợ An Xuân.

Do ảnh hưởng của lũ lụt, thời điểm này khu vực chợ vẫn còn ngập nước sâu khoảng 40-50cm.

Khi cả hai đang lội nước di chuyển đến ki-ốt (anh D. đi trước, anh Đ. đi sau) thì bất ngờ bị điện giật, ngã xuống nước.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tìm cách hỗ trợ, ngắt nguồn điện và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quảng Điền.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh D. đã tử vong. Anh Đ. bị thương hiện đang được điều trị tại trung tâm y tế.