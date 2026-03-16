Quảng Ngãi: 2 người bị thương do sự cố phóng điện đường dây 110kV

Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 15/3, ông Phạm Văn Niên (43 tuổi) và ông Phạm Văn Vốp (40 tuổi), cùng trú thôn Làng Giấy – Dốc Mốc, xã Ba Tơ và một số người dân khai thác cây keo tại rẫy keo do ông Phạm Văn Vốp mua để khai thác. Trong lúc những người này làm việc, xảy ra sự cố phóng điện từ đường dây điện cao thế 110kV do Công ty Thiên Tân quản lý chạy phía trên khu vực rẫy keo. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực này có mưa, thời tiết ẩm ướt.

Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Hậu quả, ông Phạm Văn Niên và ông Phạm Văn Vốp bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Ba Tơ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Ba Tơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời yêu cầu người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng cũng thông báo cho đơn vị quản lý đường dây điện 110kV kiểm tra, khắc phục sự cố nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Hiện Công an xã Ba Tơ đang tiếp tục làm rõ vụ việc.