Nam sinh lớp 8 tử vong trên cột điện trung thế

Sáng 22/4, ông Trần Văn Sao, Chủ tịch UBND xã Văn Kiều (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi một nam sinh tử vong trên cột điện trung thế. Hiện, lực lượng công an phối hợp ngành điện lực đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân đi qua tuyến đường liên xã, đoạn qua xóm 1, khu vực xã Nghi Văn (cũ), phát hiện một người mặc quần áo bảo hộ mắc trên cột điện ở độ cao gần 10m.

Ngay sau đó, người dân đã báo với chính quyền địa phương và đơn vị điện lực để cắt điện, tổ chức ứng cứu. Tuy nhiên, khi tiếp cận, nạn nhân đã tử vong, nghi do điện giật từ trước đó.

Danh tính nạn nhân được xác định là em T.Q.K. (học sinh lớp 8, Trường THCS Nghi Văn, xã Văn Kiều). Vị trí xảy ra sự việc là cột điện thuộc đường dây trung thế.

Theo người thân và người dân địa phương, em K. có thói quen đi bắt ong, chim. Khoảng 4h30 cùng ngày, em rời nhà, mang theo dụng cụ đi bắt ong cho đến khi được phát hiện gặp nạn.