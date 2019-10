Thêm máy bay Vietjet từ TP HCM bị móp mũi radar, Bộ GTVT báo cáo Phó Thủ tướng

Đã có nhiều vụ khủng bố sử dụng phương tiện bay không người lái Phương tiện bay không người lái (PTBKNL) hiện nay đã phát triển đa dạng, liên tục được cải tiến, nâng cấp, dễ sử dụng, giá thành rẻ, được ứng dụng, sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực với nhiều lợi ích. Tuy nhiên, do đặc điểm gọn nhẹ, dễ vận chuyển, dễ điều khiển, dễ chế tạo, lắp ráp, sử dụng, có thể hoạt động trong các điều kiện môi trường mà con người khó có thể tiếp cận, giá thành rẻ, lại được quản lý chưa chặt chẽ nên PTBKNL cũng đồng thời là công cụ hữu hiệu, là một trong số các phương thức được các tổ chức khủng bố sử dụng trong các âm mưu, kế hoạch khủng bố, trong đó có hoạt động khủng bố đối với hàng không dân dụng. Trên thực tế đã có nhiều vụ khủng bố được thực hiện bằng cách sử dụng PTBKNL. Ngoài các hoạt động khủng bố, cố ý phá hoại, cũng đã có nhiều vụ việc PTBKNL uy hiếp đến an toàn hoạt động hàng không, gây thiệt hại lớn đối với boạt động hàng không dân dụng do thiếu hiểu biết, chủ quan... của người sử dụng PTBKNL. Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã xác định Hàng không dân dụng tiếp tục là mục tiêu ưu tiên của các tổ chức và đối tượng khủng bố. Trong đó, việc sử dụng PTBKNL là một trong các phương thức tấn công có tính khả thi và mức độ rủi ro an ninh ở mức phải áp dụng biện pháp giảm thiểu. Đây cũng là một trong số các phương thức khủng bố được ICAO đặc biệt quan tâm và cũng đánh giá ở mức phải áp dụng ngay các biện pháp giảm thiểu phù hợp. Nguy cơ uy hiếp an toàn máy bay dân dụng của fly-cam đã được nhấn mạnh trong báo cáo phân tích của Tổng cục II - Bộ Quốc phòng (Công văn số 3226/BCTKHCN-TCT ngày 19 tháng 8 năm 2019).