Máy bay Hàn Quốc hạ cánh khẩn nguy xuống Tân Sơn Nhất do vật thể lạ

Sự cố liên quan đến động cơ NEO của Hãng Pratt Whitney Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay Hồ Minh Tấn cũng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2019, đã xảy ra các sự cố liên quan đến thiết kế, chế tạo động cơ NEO của Hãng Pratt Whitney gắn trên dòng máy bay mới Airbus A320 NEO, A321 NEO mà các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác. Cụ thể, dòng động cơ NEO (New Engine Option - chọn lựa động cơ mới) trên các máy bay Airbus A 320, A321 mà các hãng hàng không Việt Nam đang sử dụng gần đây thường xảy ra trục trặc. Cục Hàng không đánh giá là do lỗi thiết kế và chế tạo, đã làm việc với Hãng Airbus và nhà sản xuất động cơ NEO là Pratt Whitney để khắc phục. Chủ yếu sự cố động cơ NEO mà các máy bay của hãng hàng không Việt Nam gặp phải liên quan đến vật liệu ở tầng 3 của tuốcbin áp suất thấp của động cơ. Hãng Pratt Whitney đã xác nhận vấn đề này và có giải pháp khắc phục. Trong các lô máy bay A320, A321 mới sẽ giao cho các hãng hàng không Việt Nam trong thời gian tới, tầng 3 của tuốcbin áp suất thấp sẽ thay bằng các loại vật liệu mới, đảm bảo khắc phục triệt để. Còn động cơ NEO đang khai thác trên các máy bay đã bàn giao, Pratt Whitney cam kết khắc phục trong vòng 10 đến 12 tháng. Đồng thời, ông Tấn cũng cho rằng hãng Pratt Whitney cần thời gian để khắc phục lỗi động cơ trên các máy bay đã bàn giao là do các động cơ dự phòng, phụ tùng thay thế cần thời gian đáp ứng. Đây là cố gắng rất lớn của nhà sản xuất để hỗ trợ các hãng hàng không. Các động cơ NEO đang khai thác đang nằm trong giới hạn an toàn cho phép theo tính toán với xác suất hỏng hóc thấp.