Sự thật giấy nghỉ ốm của nam công nhân Quảng Nam được chẩn đoán có… kinh nguyệt

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 18:30 PM (GMT+7)

Chiều 28/10, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Bệnh viện Thăng Hoa (tỉnh Quảng Nam) cho biết, nam thanh niên được chẩn đoán “có kinh nguyệt nhiều” chỉ là do lỗi đánh máy.

Giấy nghỉ ốm của anh V. được chẩn đoán có kinh nguyệt nhiều lan truyền trên mạng.

Sáng cùng ngày, trên facebook lan truyền tờ giấy “Chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội” (giấy nghỉ ốm-PV), mang tên Nguyễn Văn V. (SN 1994, giới tính nam).

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tại phần chẩn đoán và phương pháp điều trị ghi: “kinh nguyệt nhiều, hay xuất hiện và không đều…”. Ngay khi tờ giấy được đăng tải đã làm xôn xao cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi nam giới được chẩn đoán có… kinh nguyệt.

Được biết, anh V. là công nhân may tại Cụm công nghiệp Hà Lam, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Bệnh viện Thăng Hoa giải thích, sự việc xảy ra là do lỗi đánh máy chứ không phải do bệnh lý. Vị này cho hay, vào ngày hôm đó, trước anh V. thì có một bệnh nhân nữ xin giấy nghỉ ốm với chẩn đoán: “kinh nguyệt nhiều, hay xuất hiện và không đều...”. Sau khi y tá làm giấy nghỉ ốm cho người phụ nữ xong thì đến lượt anh V.

Song, do anh V. liên tục hối thúc y tá làm nhanh nên dẫn đến sai sót. “Đáng lẽ, khi y tá đánh máy tên của anh V. xong thì sẽ nhìn vào bệnh án để sửa tiếp phần chẩn đoán và phương pháp điều trị. Tuy nhiên, do anh V. liên tục hối y tá làm nhanh để về nộp giấy nghỉ ốm cho công ty nên đã quên sửa phần đó”, vị lãnh đạo nói và cho biết thêm, sự việc đã xảy ra nửa tháng trước. Ngay khi in giấy ra để mang đi đóng dấu, y tá phát hiện có sai sót nên đã làm lại giấy khác cho anh V., đồng thời cũng xin lỗi nam thanh niên.

“Đó chỉ là giấy nghỉ ốm, sai sót xảy ra trong lúc đánh máy chứ không phải do bệnh án hay bệnh lý gì cả”, vị này khẳng định.