Thêm chứng cứ xác định khu vực nghi có mộ tập thể của khoảng 90 liệt sĩ

Ngày 9/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Cồn Tiên, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Xuân Diện.

Trong giai đoạn 1965 - 1968, Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị là một trong những cứ điểm có vị trí đặc biệt quan trọng trên tuyến Đường 9 - Bắc Quảng Trị. Căn cứ Cồn Tiên được quân đội Mỹ xây dựng từ tháng 2/1967. Đây là địa bàn diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt, trong đó có trận đánh vào căn cứ Cồn Tiên ngày 8/5/1967.

Trận đánh có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc Sư đoàn 324 và các lực lượng đặc công. Sau trận chiến, nhiều chiến sĩ hy sinh, một số thi thể liệt sĩ chưa thể đưa về tuyến sau.

Từ năm 1988 đến năm 2007, qua các đợt tìm kiếm, lực lượng chức năng quy tập được khoảng 93 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cồn Tiên. Các tài liệu, lời kể của nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và kết quả khảo sát thực địa gần đây cho thấy khu vực này nghi vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Trình bày tại hội thảo, Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, qua xác minh các nguồn tư liệu, nhân chứng xác định tại khu vực Núi Cồn Tiên có khoảng 173 bộ đội Việt Nam hy sinh trong trận đánh ngày 8/5/1967 được chôn tập thể.

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Xuân Diện.

Một số nhân chứng cung cấp thông tin số lượng chiến sĩ hy sinh trong trận đánh này nhiều hơn con số 173. Các liệt sĩ được chôn ở hai đường hào hướng Bắc - Nam, dài 60m, rộng 2-2,5m, sâu 2-2,5m. Vị trí chôn cất này là bãi trực thăng dã chiến của căn cứ Cồn Tiên.

Nhân chứng trình bày thông tin liên quan đến việc chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 8/5/1967 tại Cồn Tiên. Ảnh: Xuân Diện.

Trên cơ sở đối chiếu các nguồn thông tin, báo cáo, tạm xác định còn khoảng 80 - 90 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Trước đó, từ ngày 5 đến 6/8, Tổ công tác Radar xuyên đất thuộc Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đã khảo sát 8 vị trí tại khu vực Cồn Tiên. Kết quả cho thấy tại các khu vực N2, N3, N6 và N7 xuất hiện những vùng xáo trộn có kích thước, độ sâu và đặc điểm khác nhau.

Tổ công tác kiến nghị đào khảo sát, thăm dò tại các vị trí nghi vấn để xác định rõ dấu hiệu bất thường dưới lòng đất.

Hội thảo đã thống nhất việc tiếp tục mở rộng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cồn Tiên. Quá trình triển khai phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu xác minh lịch sử và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo tinh thần "dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ". Các đơn vị sẽ thực hiện phương pháp đào xương cá kết hợp mở rộng các khu vực nghi ngờ.