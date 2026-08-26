Đã tìm thấy gần 500 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 25/8, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã có báo mới nhất liên quan đến công tác, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B) thuộc Công viên Lê Thị Riêng.

Cụ thể, trong ngày 25/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 750m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 02 máy cuốc, 01 xe ủi, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và triển khai tìm kiếm.

Kết quả trong ngày 25/8, lực lượng đã phát hiện, quy tập 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 03 bộ di vật tại Khu B. Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/8/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 494 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 253 bộ có di vật. Trong tổng số hài cốt đã được quy tập, có 461 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 02 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B.

Về công tác tìm kiếm trên cả nước thì theo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.800 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 13 mộ liệt sĩ tập thể.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng tìm thấy gần 500 hài cốt liệt sĩ. Cả nước cũng đã lấy gần 142.670 mẫu tại các phần mộ liệt sĩ, trong đó gần 98.400 mộ đủ điều kiện lấy mẫu phục vụ công tác xét nghiệm ADN, xác định danh tính.