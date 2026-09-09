Người vợ 72 tuổi đón chồng liệt sĩ 'trở về' sau gần nửa thế kỷ chờ đợi

Chiều 7/9, UBND xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức lễ tưởng niệm và an táng hài cốt liệt sĩ Phan Hồng Viêm tại quê nhà, 48 năm sau ngày ông hy sinh. Hàng trăm cán bộ, lực lượng vũ trang, thân nhân và người dân địa phương có mặt, tiễn người con quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Liệt sĩ Phan Hồng Viêm sinh năm 1949, quê xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên cũ, nay thuộc xã Yên Hòa. Tháng 4/1968, khi vừa 19 tuổi, ông lên đường nhập ngũ. Sau thời gian công tác, chiến đấu, ông được giao giữ chức Đại đội trưởng thuộc Trung đoàn Đặc công 113.

Ngày 3/6/1978, trong trận chiến đấu bảo vệ biên giới tại khu vực Ba Chúc, tỉnh An Giang, Đại đội trưởng Phan Hồng Viêm hy sinh khi mới 29 tuổi. Hài cốt ông sau đó được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.

Gần nửa thế kỷ sau ngày người lính trẻ nằm lại chiến trường, gia đình có nguyện vọng đưa hài cốt ông về quê.

Hài cốt liệt sĩ Phan Hồng Viêm được lực lượng quân sự địa phương đưa về quê nhà sau 48 năm nằm lại nơi chiến trường.

Bà Chu Thị Miện, vợ liệt sĩ Viêm năm nay bước đến tuổi 72 tuổi. Hai vợ chồng bà nên duyên với nhau khi cả hai người mới 19 tuổi. Sau đám cưới nhỏ, ông tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ, còn bà Miện ở quê nhà chăm lo cuộc sống gia đình. Những ngày được gặp nhau sau đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi mỗi lần được nghỉ phép, ông mới có dịp trở về thăm vợ.

Năm 1978, bà Miện sinh người con trai duy nhất. Cũng trong năm ấy, gia đình nhận giấy báo tử người chồng trẻ đã hy sinh.

“Năm đó nghe tin lòng tôi đau như cắt. Thương ông ấy hy sinh khi còn quá trẻ, thương đứa con còn quá nhỏ, chưa biết cất tiếng gọi cha. Nhiều đêm liền tôi không thể chợp mắt, nhưng rồi cũng phải kìm nén nỗi đau để lo cho bố mẹ chồng, cho con trai”, bà Miện nghẹn ngào.

Gần 50 năm chờ ngày chồng trở về

Từ ngày chồng hy sinh, bà Miện ở vậy, vừa thờ chồng, vừa một mình nuôi người con trai trưởng thành.

Khoảng 5 năm trở lại đây, tuổi cao, thường xuyên đau ốm khiến việc đi lại của bà ngày càng khó khăn. Người con trai lập nghiệp ở xa, bà sống nhờ sự chăm sóc của họ hàng và bà con lối xóm.

“Bao năm qua, tôi chỉ mong một ngày có thể đưa ông ấy trở về quê hương. Giờ ước nguyện ấy đã thành hiện thực, tôi thấy lòng mình nhẹ đi phần nào”, bà Miện xúc động.

Ngày 6/9, mong ước mà người vợ giữ trong lòng suốt gần nửa thế kỷ cuối cùng cũng thành hiện thực. Gần 500 người dân tập trung dọc con đường dẫn vào thôn Trung Dương chờ đón hài cốt liệt sĩ Phan Hồng Viêm trở về.

Bà Chu Thị Miện, vợ liệt sĩ Phan Hồng Viêm, bật khóc khi được người thân dìu đến bên chồng sau 48 năm xa cách.

Khi đoàn xe về đến quê, các chiến sĩ lực lượng quân sự địa phương trang nghiêm đưa hài cốt ông vào nhà. Lá Quốc kỳ phủ trên linh cữu người lính năm xưa, giữa sự chứng kiến của người thân, họ hàng và bà con trong thôn.

Theo ông Phan Xuân Ái, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Hòa, hoàn cảnh của bà Miện nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền, các đoàn thể và người dân địa phương. Trong cuộc sống thường ngày, bà được họ hàng, bà con lối xóm quan tâm, chăm sóc, nhất là lúc tuổi cao, sức yếu.

“Chồng hy sinh, bà Miện ở vậy suốt bao năm, vừa thờ chồng vừa nuôi người con trai duy nhất trưởng thành. Bà con trong thôn, chính quyền địa phương luôn quan tâm, động viên, chia sẻ với gia đình”, ông Ái chia sẻ.

Việc đưa hài cốt liệt sĩ Phan Hồng Viêm trở về quê nhà không chỉ đáp ứng nguyện vọng của gia đình mà còn thể hiện sự tri ân đối với người đã hy sinh vì Tổ quốc. Theo chính quyền địa phương, đây cũng là một phần trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của quê hương đối với những người đã dành tuổi trẻ, hy sinh cho đất nước.