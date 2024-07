Thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình, học sinh, sinh viên khi tăng lương

Khi lương cơ sở được điều chỉnh từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức đóng BHYT hộ gia đình cũng sẽ tăng lên.

Tăng mức hỗ trợ BHYT hộ cận nghèo

Theo quy định hiện nay, người đầu tiên trong hộ gia đình sẽ đóng BHYT một tháng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất và từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Mức đóng cụ thể BHYT hộ gia đình từ ngày 1-7

Đối với thành viên hộ cận nghèo, nhà nước sẽ hỗ trợ mức đóng BHYT là 70%, cụ thể = 70% x 4,5% x 2,34 triệu đồng x 12 tháng = 884.520 đồng/năm.

Còn lại, người tham gia BHYT là thành viên hộ cận nghèo sẽ tự đóng 30%, cụ thể = 30% x 4,5% x 2,34 triệu đồng x 12 tháng = 379.080 đồng/năm.

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên

Theo quy định hiện nay, học sinh, sinh viên thuộc nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Đồng thời, các em đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ tham gia BHYT tại trường đang học, không tham gia BHYT hộ gia đình.

Từ ngày 1-7, mức đóng BHYT hằng tháng của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, còn lại học sinh, sinh viên tự đóng 70%).

Phụ huynh, học sinh, sinh viên có thể linh động lựa chọn đóng theo 3 phương thức gồm 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Mức đóng cụ thể như sau:

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên từ ngày 1-7

Cũng liên quan đến thu BHYT, BHXH, BHXH tự nguyện, BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn số 2156/BHXH về việc thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7 đối với các nhóm đối tượng sau:

Một là, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người tham gia BHXH có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.

Hai là, người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện là 46.800.000 đồng.

Ba là, người tham gia BHYT tính mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở thuộc các nhóm: do cơ quan BHXH đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tham gia BHYT theo hộ gia đình, do người sử dụng lao động đóng.

BHXH Việt Nam giao Trung tâm Công nghệ thông tin điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu đáp ứng yêu cầu quản lý và hỗ trợ kỹ thuật để các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân triển khai thực hiện.

Nguồn: [Link nguồn]